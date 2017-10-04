أكد إسماعيل هنيــة أن حــركة «حمـــاس» لا تتدخل «مطلقا في الشأن الداخلي المصري». واستدرك: «الأمن القومي المصري مهم جدا لقضايا الأمة العربية والإسلامية، فضلا عن القضية المحورية وهي قضية فلسطين».

وأردف: «خلال الشهور والفترة الماضية رسخنا قواعد وعلاقة استراتيجية مع مصر، وخاصة في العلاقات الثنائية والبعد الأمني والسياسي».

ولفت إلى أن «قوى الأمن الفلسطينية تقوم بإجراءات كبيرة جدا في منطقة الحدود بين غزة ومصر، ومنطقة الأنفاق ومتابعة أصحاب الفكر المنحرف».

وقال إن الفلسطينيين «لا يريدون لمصر إلا كل الخير، وانه لا يمكن أن يأتي لمصر من غزة والشعب الفلسطيني إلا كل الخير، فأمن مصر أمننا».

وتابع: «حماس لن تتصدر ولن تؤوي أي إنسان يمكن أن يؤذي الأمن المصري (..) إذا ما علمت أن أي فرد او جهة لها تفكير بإيذاء الأمن المصري سنقوم بإجراءات لإحباط أي عمل يؤذي الامن المصري».

وردا على سؤال حول علاقة حركته بجماعة الإخوان، قال هنية: «لا يوجد لنا امتداد تنظيمي خارج حدود فلسطين مع أي مكون من مكونات هذه المنطقة، نحن حركة تحرر وطني فلسطيني، ونعمل داخل حدود فلسطين، من أجل دحر الاحتلال وعودة الشعب وتحرير الأسرى».