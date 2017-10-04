الغردقة - ناهد إمام

تواصلت فعاليات مؤتمر «نحو التنمية المستدامة.. النداء العربي الأفريقي لتكتلات اقتصادية وتعاون دولي» الذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب في الغردقة بعد انطلاقه امس الأول بجامعة الدول العربية، حيث قام محافظ البحر الأحمر اللواء احمد عبدالله بإلقاء عرض توضيحي للفرص والمزايا الاستثمارية المقدمة للمحافظة، مشيرا إلى استغلال 7% فقط من شواطئ البحر الأحمر.

وأضاف أن تفعيل مشروع المثلث الذهبي والبدء في تنفيذ أنشطته سيتم قريبا بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي تشكيل مجلس لإدارة المثلث الذهبي، كما أضاف أن منطقة بهنيس قد أصبحت جاهزة لاستقبال المستثمرات والمستثمرين العرب والأجانب لإقامة المشروعات المختلفة.

وفي كلمتها أعلنت د.هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة ومحافظ البحر الأحمر للمؤتمر تعد دعما حقيقيا للمرأة على أرض الواقع، وقالت إنه من خلال المؤتمر نعلن، كمستثمرات ومستثمرين، الحرب على الإرهاب من خلال سلاح التنمية المستدامة من أجل مستقبل أفضل لشعوبنا في مصر والدول العربية والأفريقية.

أما نائب رئيس جمعية سيدات أعمال البحرين الشيخة مريم حمد آل خليفة فقالت في كلمتها أن تمكين المرأة اقتصاديا يؤثر على شخصيتها المجتمعية بثورة إيجابية.

كما قالت رئيس إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية ندى العجيزي انه تم التعاون مع اتحاد المستثمرات العرب ضمت أولوية أجندة الإدارة لتفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030.

وبدوره أكد الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أهمية التعاون واستغلال الفرص المتاحة في دول القارة الأفريقية والتعاون العربي الأفريقي المشترك.

وعلى هامش المؤتمر، وقع المركز القومي المصري للبحوث برئاسة د.أشرف شعلان بروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د.هدى يسي ليكون المركز ذراع البحث والتطوير لجميع عضوات الاتحاد، كما تم تكريم مجموعة من المشاركين في المؤتمر.