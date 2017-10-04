السيسي يحضر احتفال اليوبيل الماسي لحرب العلمين

ارتفاع المصطافين إلى 7 ملايين منهم 5 آلاف سائح في 2017

انطلاق مهرجان التمور بالتعاون مع الإمارات في نوفمبر

القاهرة ـ هالة عمران

العلمين، هي احدى مدن محافظة مطروح التي تقع شرق مدينة مرسى مطروح وغرب مدينة الإسكندرية، حيث يبلغ عدد سكانها قرابة 10922 نسمة، تنقسم الى 3 مناطق رئيسية هي العلمين وقرية سيدي عبدالرحمن وقرية تل العيس، ودارت على أرضها معركة العلمين التي تعد من أحد أشهر المعارك الحرب العالمية الثانية بين دول الحلفاء ودول المحور، والتي منيت فيها قوات الفيلق الأفريقي- الألماني بالهزيمة، وتضم المدينة مدافن ونصبا تذكارية ومتحفا تخليدا لذكرى ضحايا تلك المعركة من مختلف الجنسيات.

مدينة العلمين تشهد طفرة في مخططها الجديد حيث قسم الى 3 شرائح، الأولى: على ساحل البحر المتوسط بامتداد حوالي 14 كم ومساحة 8 ألف فدان وهي الشريحة الاستثمارية، اما الشريحة الثانية: فهي جنوب الطريق الدولي إسكندرية- مطروح وهي امتداد سيدي عبدالرحمن وشرقا مدينة العلمين القائمة الحالية بمساحة 42 الف فدان، في حين ان الشريحة الثالثة: وهي المنطقة التاريخية والأثرية وتشمل مقابر العلمين لضحايا الحرب العالمية الثانية.

وفي هذا السياق، قالت مدير عام السياحة بمحافظة مرسى مطروح صباح توفيق لـ«الأنباء» ان مدينة العلمين تعد نموذجا للمدن الساحلية المصرية التي تحقق تنمية متكاملة ومتنوعة الأنشطة خاصة السياحية والصناعية والزراعية والبحث العلمي والجامعات، والإسكان بأنواعه المختلفة، مشيرة الى أنه جارٍ تنفيذ 1920 وحدة سكنية ومشروعات بنية أساسية التي تشمل 110 كم طريق، و100 كم شبكات تغذية المياه، و80 كيلومترا شبكات صرف صحي.

وأضافت توفيق ان مدينة العلمين تستقبل كل عام احتفالات الحرب العالمية الثانية، وتستعد هذا العام للاحتفال الماسي بالذكرى 75 لمعركة العلمين بين الحلفاء والمحور في العام 1942، والتي من المقرر أن تقام نهاية أكتوبر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار المسؤولين من عدد من الدول المختلفة وأكثر من 50 سفير وقنصل دولة أجنبية وعدد كبير من أسر ضحايا الحرب العالمية الثانية والمحاربين القدماء الذين شاركوا في هذه المعركة، ومضيفة أن المدينة تستعد حاليا لمهرجان التمور بالتعاون مع دولة الإمارات والمقرر عقده في سيوة خلال نوفمبر المقبل، بالإضافة الى الاستعدادات للاحتفال بعيد السياحة (عيد التصالح)، وعيد الحصاد لإنتاج البلح والزيتون خلال أكتوبر الجاري.

وأوضحت انه تم الانتهاء من الطريق الغربي لمدينة العلمين ورصفه وإنارته وتشجيره حتى الوصول إلى إنارة وتشجير ودهان الأرصفة للطريق المؤدي لمتحف العلمين الحربي وصولا لمقر الاحتفال بمقابر الكومنولث، لافتة إلى الانتهاء أيضا من رصف وتشجير وإنارة شارع الإسكندرية بالكامل لاستقبال احتفالات العلمين بالعيد الماسي أكتوبر الجاري.

وأشارت توفيق إلى أن أعداد المصطافين بلغ هذا العام 7 ملايين مصطاف مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرة إلى وصول 38 رحلة شاتر من أوكرانيا، و30 رحلة من إيطاليا على متنها 5132 سائحا.

وأكدت أن مشروع العلمين الجديدة مقسم إلى القطاع الحضري والمخصص للواردات السكنية، والقطاع السياحي، والقطاع الساحلي الذي سيضم بحيرة على اعلى مستوى، بالإضافة إلى القطاع الأثري والتاريخي الذي سيضم مكتبة عملاقة لا تقل عن مكتبة الإسكندرية.

وختمت توفيق بانه تمت إعادة افتتاح متحف روميل بالتعاون مع وزارة الآثار خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي، حيث تم ترميم مقتنيات المتحف بالكامل، ولفتت الى انه جارٍ ولأول مرة افتتاح متحف الآثار بمدينة مرسى مطروح لزيادة الأماكن الثقافية والأثرية والترفيهية والتي ستجذب السياح.