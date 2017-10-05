إعداد: مجدي عبدالرحمن

حذر رئيس لجنة الإسكان البرلمانية م.معتز حسن في اول تصريح عقب فوزه برئاسة اللجنة لـ «الأنباء» من المغالاة في أسعار الضريبة التي سيتم فرضها على الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن الضريبة يجب تطبيقها منذ وصول المرافق لهذه الوحدات، مراهنا على أن حصيلة الضريبة العقارية لن يقل عن 100 مليار جنيه إذا تم تحصيلها بالطريقة المطلوبة وبجدية، كما طالب باستغلال هذه العوائد في توفير الدعم النقدي للمواطن.

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أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د.مصطفى وزيري الكشف عن الجزء العلوي من مسلة للملكة عنخ إس إن بيبي الثانية والدة الملك بيبي الثاني أحد ملوك الأسرة السادسة، وذلك أثناء أعمال التنقيب الأثري التي تقوم به البعثة الأثرية الفرنسية ـ السويسرية من جامعة «جنيفا» شرق هرم الملكة بمجموعتها الجنائزية بمنطقة سقارة، وأكد أن أهمية هذا الكشف ترجع الى أنه يخص إحدى سيدات البيت الحاكم خلال عصر الدولة القديمة، حيث إنها كانت وصية على العرش خلال الفترة الأولى من حكم ابنها الملك بيبي الثاني والذي تولى العرش وهو في السادسة من عمره.

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أعلن رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي م.ممدوح رسلان تعميم منظومة عدادات الكارت الذكي على 10 شركات لمياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا لـ «الأنباء» الى أن الشركة تستهدف تركيب العدادات في جميع المحافظات خلال 6 اشهر وان تعميم هذه العدادات مرهون بنجاح التجربة وخلوها من أي مشاكل أو أزمات.

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قرر محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله إغلاق 20 صيدلية بالغردقة والقصير لاستغلالها ما يسمى بحمى «الضنك» وبيع أدوية للأهالي بطرق خاطئة وأسعار مبالغ فيها وتكليف الرائدات الريفيات بعمل ندوات التوعية داخل المناطق العشوائية في مدن المحافظة والتنبيه على مديري المدارس والإدارات التعليمية بنشر الوعي الصحي بين التلاميذ.