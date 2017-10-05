اسامة ابوالسعود

في مبادرة إنسانية قام عدد من أبناء الجالية المصرية في الكويت بتنظيم حملة للتبرع بالدم، حيث اكد منظم الحملة احمد ابوستيت لـ«الأنباء» عقب التبرع بالدم في بنك الدم بمنطقة الجابرية أن الهدف هو إنقاذ حياة أي إنسان يحتاج إلى التبرع بالدماء، مشددا على ان «نقطة دم تساوي حياة».

وأكد عدد من المشاركين في الحملة انها جاءت بهدف إنساني تأكيدا على ما يربطهم بوطنهم الثاني الكويت، مؤكدين أن هذه الدماء هي اقل ما يمكن تقديمه لإنقاذ حياة أي إنسان على ارض الكويت سواء كان مواطنا أو مقيما.

وأضافوا أنها ربما تكون المرة الأولى التي يتبرع بعضهم بدمائه في بنك الدم الكويتي لكنها لن تكون الأخيرة، متمنين الخير والسلام للكويت الغالية ولمصر الحبيبة.