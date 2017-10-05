الغردقة - ناهد إمام

واصل مؤتمر ومعرض نحو تنمية مستدامة «النداء العربي الأفريقي.. تكتلات اقتصادية وتعاون دولي» الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وينظمه اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د.هدى يسي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة د.مايا مرسي فعاليات اليوم الثالث في الغردقة، بجلسة عمل تحت شعار التعاون بين مؤسسات العمل التجاري العربي - الأفريقي وقطاع الصناعة والاستثمار، حيث أكدت رئيس إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية د.ندى العجيزي ان المجتمع العربي غني بمصادر الطاقة والقوى البشرية ويمكن استغلالها في دعم أفريقيا لتمويل الخطط والمشاريع التنموية، حيث تمتلك المنطقة 11% من البترول و6% من الغاز.

وفي كلمتها أكدت رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة صناعة تبوك بالسعودية، الجوهرة الماضي، ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يعطي أولوية كبيرة لمشروعات التنمية الاقتصادية في إطار الحرص على تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي، وأشارت إلى ان تحقيق ذلك كان من خلال توقيع المملكة للعديد من مذكرات التفاهم والشركات مع مجموعات عالمية لبناء الاقتصاد المستدام.

وأعلنت ان منطقة تبوك ستشهد إطلاق مشروع البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية ضمن رؤية 2030 الذي سيقام على مساحة 34 ألف متر مربع يهدف إلى تطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية ويوفر المشروع 35 ألف فرصة عمل، ويصبح المشروع بوابة البحر الأحمر أمام العالم وسيتم تطويره وفقا لأعلى المعايير العالمية.