استقبل المتحف المصري الكبير العجلة الحربية الثانية للملك الذهبي توت عنخ آمون من المتحف المصري بالتحرير، في إطار خطة وزارة الآثار في نقل القطع الأثرية للملك الشاب على فترات تمهيدا للافتتاح الجزئي للمتحف في منتصف 2018.

وأوضح د. طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير أن هذه هي العجلة الثانية التي يتم نقلها من ضمن أربع عجلات أخرى للفرعون الذهبي، وإنه تم اختيار اليوم لنقلها إلى المتحف الكبير ضمن احتفالات نصر أكتوبر المجيد، حيث ان العجلة الحربية مزينة بمناظر ذات صلة بالحروب والانتصارات بمصر القديمة.

وأكد المشرف على المتحف المصري الكبير أن عملية نقل القطع تتم وفق خطة مدروسة مع إدارة المتحف المصري بالتحرير بحيث تكون آخر القطع التي يتم نقلها من مجموعة الملك توت عنخ آمون قبيل الافتتاح هي القطع الذهبية والمذهبة الأكثر تشويقا مثل القناع والتابوت الذهبي وكرسي العرش.

بدوره، قال عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولي بالمتحف الكبير إن العجلة تم ترميمها ترميما أوليا بمتحف التحرير لتدعيم الأماكن الضعيفة منها، بالإضافة إلى أعمال التوثيق الكامل وإعداد تقرير كامل عن حالتها قبل عملية النقل، مؤكدا أنه تم وضع أجزاء العجلة داخل أربعة صناديق خشبية بعد تغليفها بمواد تغليف خالية من الحموضة لمنع أي تفاعل مع طبقات التذهيب.

وأضاف أن العجلة تتكون من 12 قطعة من أهمها الصقر حورس المذهب الذي يعلوه قرص الشمس، بالإضافة إلى الزخارف المذهبة من أهمها منظر يصور الإله (بس).

وأشار زيدان إلى أن هذه العجلة هي القطعة التاسعة ضمن مشروع نقل 73 قطعة كبيرة من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف الكبير بالتعاون مع فريق عمل ياباني مدعم من هيئة المعونة اليابانية (جايكا).