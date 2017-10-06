أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي، أن هناك 25 مشروعا من المشروعات التي تنفذها الوزارة (إسكان اجتماعي - مياه شرب وصرف صحي - طرق وغيرها) جاهزة للافتتاح في احتفالات نصر أكتوبر.

وقال وزير الإسكان - بحسب بيان الوزارة امس - «أول المشروعات الجاهزة للافتتاح سيكون 9971 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بـ 5 محافظات و3 مدن جديدة، موزعة كالتالي: 1840 وحدة بمنطقتي جنوب غرب الحي العاشر، وشمال الحي 11 بمدينة العاشر من رمضان، و2568 وحدة بمنطقتي (ابني بيتك)، و138 فدانا بمدينة سوهاج الجديدة، و2040 وحدة بحي الزيتون بمدينة السادات، و432 وحدة بالقرين بمحافظة الشرقية، و555 وحدة بالمحلة الكبري - محلة حسن بمحافظة الغربية، و1048 وحدة بمنطقتي مطاي أبوعزيز وملوي المقلب الملغى بمحافظة المنيا، و360 وحدة بمنطقتي سوهاج أولاد عزاز، والمراغة الغريزات بمحافظة سوهاج، و1128 وحدة بالصداقة بمحافظة أسوان».

وأوضح وزير الإسكان انه توجد 10 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي جاهزة للافتتاح، وهي: مشروع محطة مياه منية النصر وشبكاتها (محطة تنقية بطاقة 51 م3/ يوميا - مأخذ - خط مياه عكرة - شبكات مياه بطول 53 كم) بمحافظة الدقهلية، بتكلفة 320 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذ باقي الشبكات بحلول شهر يونيو 2018، وذلك بهدف تنقية مياه الشرب وضخها في الشبكات لتدعيم مستوى خدمة مياه الشرب النقية بمركز منية النصر.