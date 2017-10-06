الغردقة - ناهد إمام

اختتم مؤتمر ومعرض «نحو تنمية مستدامة»، امس فاعلياته بعنوان «النداء العربي الأفريقي.. تكتلات اقتصادية»، في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، الذي نظمه اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د.هدى جلال يسي، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة د.مايا مرسي.

وقالت رئيس اتحاد المستثمرات العرب د.هدى جلال - خلال فاعليات ختام المؤتمر - إن التوصيات سيتم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.. مشيرة إلى أن التوصيات تتضمن تأسيس لجنة لمتابعة تنفيذ المشروعات التي أعلن عنها، وإعداد تقارير دورية للمشروعات على أرض الواقع، ورفعها إلى الإدارة البيئية للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية.

وأضافت د.هدى جلال ان التوصيات شملت الإعلان عن تأسيس شركة عربية- أفريقية تختص بالاستثمار في المشروعات والفرص الاستثمارية المطروحة في دول القارة الأفريقية، إضافة إلى تأسيس مكتب تمثيل لاتحاد المستثمرات العرب تستضيفه دولة نيجيريا وأيضا في جيبوتي لمتابعة أعمال الاتحاد على المستوى الأفريقي.

وتابعت أن مؤتمر «النداء العربي- الأفريقي» أوصى الحكومات العربية والأفريقية بمنح حوافز تشجيعية للمصانع التي يتوافر لها تحقيق خطط للتنمية المستدامة في إطار خطة 2030، وإقرار عقوبات على الشركات والمصانع المصدرة وغير الملتزمة بالمعايير والاشتراطات والجودة المطلوبة.

وأكدت أن التوصيات تضمنت بدء تفعيل البروتوكولات الموقعة خلال فعاليات المؤتمر، منها: بروتوكول التعاون مع المجلس القومي للبحوث في اطلاع عضوات الاتحاد على البحوث والابتكارات المتوافرة لدى المركز للاستفادة منها في المشروعات، وبروتوكول التعاون مع حكومة جيبوتي من خلال التعرف على كل القوانين الاقتصادية والاجتماعية المطبقة فيها بصورة مستمرة لتعريف الاتحاد بها بصورة متوالية.

وأشارت إلى أنه مع اقتراب مؤتمر «الكوميسا 2017» الذي يعد من أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة، سيعقد جلسات للمشروعات القومية والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، إضافة إلى تنظيم منتدى رواد الأعمال والشركات سريعة النمو في القارة السمراء، وجلسات استماع لرواد الأعمال.

وأوضحت ان المؤتمر أوصى بتشجيع ومساندة المرأة العربية على التمكين الاقتصادي وتوفير مصادر للدخل المنتظم لها حتى تتمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة على كل المستويات.

وأكدت انه بناء على إعلان وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، بتخصيص 40% من حزمة التمويل من الجهات المانحة المقدمة للدولة إلى المرأة، يعمل الاتحاد على مساعدة العضوات خاصة مشروعات الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة للتعريف بسبل الحصول على جزء من تلك التمويلات وشروطها.

من جانبه، قال اللواء محمد الدسوقي - ممثلا عن وزارة الإنتاج الحربي - إن هناك تعاونا مع القطاع الخاص من خلال فائض الإنتاج الحربي، حيث إن هناك 20 شركة تتعامل في ذلك التوجه.. معلنا عقد لقاء قريبا بين وفد من اتحاد المستثمرات العرب ووزارة الإنتاج الحربي لصياغة أسلوب التعاون المستقبلي بينهما.