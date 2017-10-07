إعداد: مجدي عبدالرحمن

قرر مجلس النواب تقديم أول شكوى رسمية إلى الاتحاد البرلماني الدولي في 13 أكتوبر خلال مشاركة وفد برئاسة د.علي عبدالعال في اجتماعات المؤتمر البرلماني الدولي الذي يعقد في جنيف ضد ما وصفه البرلمان بالتقارير المشبوهة لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» والتي اعتادت نشر الأكاذيب عن مصر في ملف حقوق الإنسان لخدمة أهداف سياسية.

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كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى عن تفاصيل القبض على أكبر شبكات تجارة الأعضاء بقطاع أمن جنوب القاهرة بمدينة حلوان، وأشارت إلى أن عاطلين ونقاشا قاموا باستئجار شقة بمنطقة المثلث شرق حلوان لاستقطاب الشباب والأطفال بها لإتمام اتفاقيات إجراء عمليات جراحية واستئصال أجزاء من أجسادهم بمقابل مادي كبير بين 15 ألف جنيه و25 الفا.

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كشف وزير النقل د.هشام عرفات انه سيتم إنشاء خط سادس لمترو الأنفاق في القاهرة مواز للخط الأول الذي سيتم إحلاله وذلك لتقليل الضغط والزحام على الخط الأول، وأشار الى أن الخط الأول هو الأكثر ازدحاما يوميا حيث وصلت نسبة الإقبال عليه الى 130%، موضحا أن زيادة 20 قطارا في 2014 أنقذت الخط من التوقف، كاشفا ان مترو الأنفاق خسر 75 مليون جنيه بعد تحرير سعر الكهرباء وأن تكلفة صيانة الكيلو متر الواحد ارتفعت لتصل إلى 12 مليون جنيه.

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قررت وزارة الصحة اتخاذ إجراءات عاجله لسد النقص في نواقص بعض المستحضرات الدوائية في الأسواق من خلال استيراد مليون عبوة من الأدوية من الأصناف التي زاد الطلب عليها في الفترة الأخيرة، وقالت إن هذه العبوات ستصل خلال أيام، ومشيرة إلى أن عدد نواقص الأدوية التي ليس لها بدائل بالأسواق يبلع 17 صنفا دوائيا فقط وليس 420 كما يتردد.

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تقرر استمرار الحجز في الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل إلكترونيا حتى منتصف أكتوبر، حيث أعلن عبدالله رشدي، نائب رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري أن أكثر من 74 ألفا من بين من سددوا مقدمات الحجز للإعلان الحالي في الفترة من 20 أغسطس إلى 20 سبتمبر سجلوا بياناتهم بالفعل على الموقع الإلكتروني التابع للصندوق والمتبقي أقل من 7 آلاف شخص وأمامهم مهلة محدودة قبل غلق باب التسجيل بشكل نهائي.