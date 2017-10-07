القاهرة - ناهد إمام

التقت، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر بسفير تونس لدى القاهرة، السفير نجيب المنيف بمقر الوزارة، حيث ناقش الجانبان، الإعداد للدورة الـ 16 للجنة العليا المصرية ـ التونسية المشتركة، والمقرر عقدها في نوفمبر المقبل بالقاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل، ونظيره التونسي يوسف الشاهد، كما بحث الجانبان، الاتفاقيات المنتظر توقيعها خلال أعمال اللجنة، كآلية من آليات تفعيل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

وأوضحت نصر ان الهدف من اللجان العليا المصرية ـ التونسية المشتركة هو العمل المستمر والدائم على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين مصر وتونس في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصلحة الطرفين، ومشيرة إلى ضرورة أن يشمل التعاون والدعم الفني بين البلدين المجالات الاقتصادية والفنية ذات الاهتمام المشترك، وذلك للاستفادة من الخبرات المتوافرة في كل منهما، إضافة إلى ضرورة تنسيق الرؤى المشتركة فيما يخص التعاون المشترك بين البلدين في القارة الأفريقية، خاصة في إطار المنظمات والتجمعات الاقتصادية الأفريقي.

وناقش الاجتماع، الإعداد والتجهيز للمنتدى الاستثماري المصري ـ التونسي المقرر عقده على هامش اللجنة العليا والذي يمثل فرصة لتلاقي كل المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين في كافة القطاعات الاقتصادية المشتركة، بما يساهم في تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين والعمل على زيادة الاستثمارات التونسية في مصر.