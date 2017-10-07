القاهرة - ناهد إمام

التقى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، د.مصطفى مدبولي نظيرته العراقية م.آن نافع الأوسي، لبحث أطر التعاون المشترك، في قطاعات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، حيث استعرض الوزير جهود الحكومة المصرية في توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، واستعداد الدولة للمشاركة في إعادة إعمار المدن العراقية سواء من خلال الوزارة، أو عن طريق شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المصرية.

وطلبت الوزيرة العراقية الاطلاع على التجربة المصرية في توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، لإمكانية نقل التجربة إلى المدن العراقية، التي دمرها تنظيم داعش، وكيفية تمويلها.

وكانت الوزيرة والوفد المرافق لها، قد التقى في لقاء سابق مع مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، م.إبراهيم محلب وتم طرح فكرة إعادة الإعمار مقابل حصول القاهرة على النفط، وهو الأمر الذي يمكن الاتفاق عليه خلال المرحلة المقبلة.

هذا، وقد أكد مدبولي، ان مصر شهدت طفرة في الإسكان الاجتماعي خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تم تنفيذ أكبر مشروع إسكان على مستوى الشرق الأوسط، حيث يتم تنفيذ نحو 600 ألف وحدة سكنية، على مراحل مختلفة من الإنشاء، وموضحا أنه لأول مرة يتم تنفيذ مثل هذا المشروع الضخم عن طريق التمويل العقاري والبنوك، من خلال مبادرة للبنك المركزي المصري، لتقليل قيمة الفائدة وجعلها متناقصة لتناسب محدودي الدخل.