إعداد: ناهد امام ومجدي عبدالرحمن

قررت محكمة جنايات القاهرة امس، تأجيل محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع إلى جلسة 17 أكتوبر، في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود.

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قالت مصادر مسؤولة في اللجنة التشريعية في مجلس النواب إنه من المنتظر أن تحيل الحكومة الى البرلمان قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري أول مشروع قانون يجرم تشريعيا جرائم زواج القاصرات والذي كلف وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم إدارة التشريع بالوزارة بإعداده ويتضمن بصفة نهائية عقوبة مغلظة للزواج المبكر لمن هم أقل من 18 عاما للفتيات.

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تصل نهاية الشهر الجاري بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتنظيم لقاءات لها مع وزراء المجموعة الاقتصادية يتم فيها استعراض جميع الملفات الاقتصادية.

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قرر عبدالمحسن سلامة نقيب الصحافيين إحالة اثنين من أعضاء النقابة، وهما سليمان جودة وسليمان الحكيم، إلى التحقيق العاجل بعد ظهورهما على قناة إخوانية، مضيفا انه لم يعرف ماذا حدث في الحلقة ولكن ما تم غير صحيح لأن تلك القناة تقف ضد الحكومة والجيش.

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بحضور وزير التجارة والصناعة طارق قابيل وسفير الإمارات في القاهرة جمعة الجنيبي، وقعت مصر والإمارات 3 مذكرات تفاهم في مجال تنمية إنتاج وتصنيع وتخزين التمور بعدد من المحافظات المصرية.

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 403 لسنة 2017 بمد خدمة مهاب محمد حسين مميش رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس الإدارة المنتدب، مع تكليفه برئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير بالإضافة الى عمله، وذلك لمدة عام اعتبارا من 12 أغسطس 2017.

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أعلنت وزارة المالية عن توفير الموارد المالية اللازمة لإنجاح العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد، والتي بلغت 129.6 مليار جنيه، منها 81 مليارا لوزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها و12.1 مليارا للتعليم الأزهري و25.5 مليارا للتعليم العالي والجامعي و11 مليارا للمستشفيات التعليمية للجامعات المصرية و1.7 مليار لمواجهة طباعة الكتاب المدرسي و1.1 مليار للتغذية المدرسية.