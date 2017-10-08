القاهرة - خديجة حمودة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية مواصلة العمل على تطوير شبكة الطرق لتسهيل حركة وانتقال المواطنين، فضلا عن أهميتها في دفع عملية التنمية، مشددا على أهمية تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل، بما يسهم في تقليل الحوادث على الطرق وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل فوري وملموس.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها فجر امس لعدد من مشروعات الطرق الجديدة، شملت طريق (شبرا - بنها) الحر، ومحور روض الفرج، ومنطقة بوابات طريق (القاهرة/ الإسكندرية) الصحراوي، مرورا بطريق الضبعة.

ويأتي تفقد الرئيس لتلك المشروعات في إطار متابعة جهود تطوير قطاع الطرق والكباري، باعتباره قطاعا محوريا يؤثر بشكل مباشر على مستوى حياة المواطنين، حيث ستساهم تلك المشروعات في تخفيف الازدحام المروري الذي تعاني منه شبكة الطرق، خاصة طريق «شبرا ـ بنها» الجديد الذي يصل طوله إلى 40 كم، والذي سيساهم في تخفيف الزحام المروري على الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى وطريق «شبرا ـ بنها» القديم، ويعد أول طريق زراعي حر في مصر من دون أي تقاطعات مرورية.

وقد أشاد السيسي خلال الزيارة بجهود القائمين على تنفيذ تلك المشروعات في إطار البرنامج الزمني المحدد، ووفقا لأحدث المعايير والمواصفات العالمية، وأكد أهمية مواصلة العمل على تطوير شبكة الطرق لتسهيل حركة وانتقال المواطنين، فضلا عن أهميتها في دفع عملية التنمية، كما شدد على أهمية تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل، بما يساهم في تقليل الحوادث على الطرق وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل فوري وملموس.