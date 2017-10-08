بعد ساعات من كشف مدير قوى الأمن الداخلي في غزة اللواء توفيق أبونعيم عن إقامة منطقة أمنية عازلة بين غزة ومصر، أعلن جهاز الأمن الداخلي في غزة اعتقال أحد قيادات «داعش» في غزة وآخرين على الحدود بين مصر وغزة، مساء امس الأول.

وقال مصدر أمني فلسطيني لصحيفة «القدس»، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت أبرز المطلوبين لديها منذ عام تقريبا وهو نور عيسى أحد المتشددين فكريا، وبين أن عملية الاعتقال تمت فور اقتحام أجهزة الأمن لمنزل يقع على مقربة من الحدود الفلسطينية - المصرية في رفح، كما تم اعتقال كل من: مهند أبوشرخ وطلعت أبوجزر وحسني الحيلة، حيث كانوا يجتمعون في منزل الأخير.