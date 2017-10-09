ارتفاع تحويلات المغتربين 40%

القبض على تكفيري وتدمير سيارتين بسيناء

تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الموانئ البترولية

القاهرة: خديجة حمودة ناهد إمام - مجدي عبدالرحمن

قررت محكمة جنايات الجيزة، في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار معتز خفاجي، إحالة 13 متهما من عناصر تنظيم «أجناد مصر» إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وذلك في القضية التي تضم 42 إرهابيا بارتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة مستهدفين العديد من الارتكازات الأمنية وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة، وتفجيرها عن بعد، على نحو أسفر عن مقتل العديد من ضباط وأفراد الشرطة والمواطنين، والشروع في قتل أكثر من 100 من ضباط وأفراد الشرطة والمواطنين، واستهداف المنشآت الشرطية والكمائن الأمنية وتخريب الممتلكات العامة وحيازة المفرقعات، كما حددت المحكمة جلسة 7 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية بأكملها.

اعتقالات جديدة

بموازاة ذلك، أعلنت وزارة الداخلية مساء السبت، اعتقال 14 عضوا من حركة حسم المسلحة، بينهم قيادي في محافظة المنوفية بدلتا النيل، كانوا يخططون لتنفيذ عدد من العمليات «الإرهابية».

وجاء في بيان للوزارة ان قطاع الأمن الوطني توافرت له معلومات عن إصدار قيادات التنظيم الإرهابي تكليفات لعناصرها أعضاء الحراك المسلح (حسم) بمحافظة المنوفية بإعادة إحياء العمل المسلح بها والتدريب والإعداد والتجهيز لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بهدف زعزعة الاستقرار وإثارة الاضطرابات، مضيفا ان قوات الأمن وضعت خطة أثمرت نتائجها ضبط القيادي أحمد سامي عبدالحميد عبدالعال، كما أسفرت الجهود عن تحديد الأوكار التنظيمية التي يختبئ فيها المرتبطون بالقيادي المذكور، حيث تم ضبط عدد 13 من هؤلاء الإرهابيين.

جهود أمنية

وفي غضون ذلك، قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي ان قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تمكنت من القبض على فرد تكفيري شديد الخطورة يستقل دراجة نارية أثناء محاولته استهداف معدات خاصة بإحدى الشركات العاملة في أعمال التنمية بوسط سيناء.

وذكر ان قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بشمال سيناء تمكنت بالتعاون مع القوات الجوية من تدمير سيارتين مسلحتين خاصة بالعناصر التكفيرية، مضيفا ان قوات التأمين تمكنت من ضبط كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر مخبأة داخل عربة نقل.

دعم مصري للسعودية

إلى ذلك، دانت القاهرة بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على نقطة الحراسة التابعة للحرس الملكي أمام قصر السلام بمدينة جدة السعودية والذي أسفر عن مقتل ضابطي أمن وإصابة 3 آخرين، حيث أكدت وزارة الخارجية في بيان تضامن بلادها ودعمها الكامل للسعودية وما تتخذه من إجراءات لوأد مخططات التنظيمات الإرهابية وحماية أمنها والحفاظ على سلامة مواطنيها، كما جدد البيان التأكيد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي وتضافر جهوده لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف، معربا عن خالص التعازي لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

من جهة أخرى، تترقب القاهرة اليوم نتائج التصويت على اختيار المدير العام الجديد لمنظمة اليونيسكو والتي تتنافس عليه السفيرة مشيرة خطاب مع مرشحين آخرين، حيث أكد وزير الخارجية سامح شكري من باريس أن كل أجهزة الدولة تعمل من أجل نجاح ترشيح مشيرة خطاب، كاشفا ان هذه المجهودات ظلت على مدار عامين لتجعلها مرشحة قوية لهذا المنصب، حيث تهتم اليونيسكو بالثقافة والتعليم والعلوم وهذا هو هدف مصر.

وقال شكري، إن الترشيح المصري حظي بدعم من قمتين أفريقيتين، وهناك رغبة أكيدة لدى الدول الافريقية في استمرار ما تحقق من نجاحات في منظمة الأغذية في روما ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك لتأكيد التضامن بين مصر والدول الأفريقية.

ووجه الشكر للعراق على انسحاب مرشحها دعما للمرشح المصري، وقال: «هذا أمر مشكور والرأي العام المصري استقبله بكل امتنان وتقدير للعلاقة التي تربط بين مصر والعراق، والرغبة العراقية التي تدلل على مدى الحرص على هذه العلاقة».

تحويلات المصريين

هذا، وقد أعلن البنك المركزي ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 40% خلال شهر أغسطس الماضي، لتصل إلى 1.7 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار في أغسطس من 2016، مضيفا ان إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفع منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 حتى أغسطس الماضي إلى 16.3 مليار دولار بنسبة زيادة عن الفترة المقابلة بلغت 17.3%.

محطة «سونكر»

بدوره، تفقد وزير البترول والثروة المعدنية م.طارق الملا ورئيس هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة الفريق مهاب مميش أعمال تنفيذ مشروع محطة «سونكر» للصب السائل وتطوير الرصيف البحري بميناء السخنة والذي يعد منصة لوجستية متكاملة ومتطورة ومنفذا رئيسيا على البحر الأحمر لتأمين إمدادات الوقود وإضافة استراتيجية للبنية الأساسية لقطاع البترول.

وقال مميش ان ميناء السخنة يتكون من حوضين الحوض الأول والثالث بإجمالي أطوال أرصفة 2500 متر والتي ستصل بعد أعمال التطوير إلى 6000 متر، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى للميناء 9 ملايين طن سنويا والتي زادت مؤخرا مع تشغيل رصيف الصب السائل لتصبح 17 مليون طن سنويا ومن المنتظر زيادتها بعد أعمال التطوير لتصبح 21 مليون طن سنويا.

وأشار الفريق مميش الى أن محطة الصب السائل تمثل باكورة مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في قطبها الجنوبي وتعد نواة لمشروعات الطاقة المخطط إنشاؤها بمحور تنمية القناة في إطار العمل على تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتخزين المنتجات البترولية وتموين السفن.