القاهرة - مجدي عبدالرحمن

اعلن وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي انه سيتم تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد على طلاب أولى ثانوي اعتبارا من العام الدراسي الجديد في سبتمبر 2018 والذي يعتمد على تحديد قدرات الطلاب وتقييمه على مدار سنوات المرحلة الثانوية الثلاث.

وقال في تصريحات ان امتحانات النظام الجديد للثانوية العامة لن تكون متوقعة ولن تكون ذات شكل ثابت وهو ما سيوجه ضربة قاضية الى توقعات الدروس الخصوصية، وأضاف أنه سيتم الفصل بين واضع الامتحان والمصحح ومدرس المادة.

وكشف شوقي أن الامتحان لن يكون على مستوى الجمهورية بل ستكون امتحانات مختلفة في الإدارات قصيرة يتراوح زمنها بين ربع ونصف ساعة فقط وامتحانات إلكترونية، كما أعلن أنه سيتم صرف مكافآت للمدرسين حسب نسبة نجاح الطلاب في كل فصل بحيث يصبح المعلم شغوف بأن يجعل طلابه يحققون نسب نجاح أكبر بالمدارس بعيدا عن الدروس الخصوصية.

وكشف أن السنة المقبلة ستشهد تطبيق نظام جديد وهي تخيير الطالب في تناوله لكتاب معين بالمراحل التعليمية، وموضحا أن الإمارات أهدت مصر كتابا يسمى «ألف اختراع واختراع» وهو كتاب يوضح إسهامات العلماء من العرب والمسلمين في مختلف العلوم مثل الرياضيات، والحضارة.

وأضاف شوقي أنه تم تخفيف كتب الرياضيات والعلوم التي يتم تدريسها في العام الدراسي الحالي بنسبة تراوحت ما بين من 40 و50%.