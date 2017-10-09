القاهرة ـ هناء السيد

أدان الأزهر الشريف بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى بوابات قصر السلام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ما أسفر عن استشهاد شرطيين اثنين، وإصابة ثلاثة آخرين.

ويؤكد الأزهر الشريف أن هذه الأعمال الإرهابية، التي تسعى لإشاعة الفوضى وتكدير الأمن، تستوجب اصطفاف وتكاتف العالم أجمع لمواجهة خطر الإرهاب، والقضاء عليه وتجفيف منابعه ومنع تمويله.

والأزهر الشريف إذ يدين هذا الهجوم الغادر فإنه يدعو الله ـ عز وجل ـ أن يحفظ السعودية، وقيادتها وشعبها من كل مكروه، وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.