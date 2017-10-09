القاهرة - هناء السيد

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الثقافة) بمقرها بالقاهرة، الاجتماع التنسيقي الثالث مع مؤسسة الأزهر الشريف للإعداد والتحضير لعقد ندوة «التطرف واثره السلبي على مستقبل التراث الثقافي العربي»، وشارك من الدول العربية كل من: فلسطين، لبنان، المغرب، بالإضافة إلى ممثلين من البرلمان العربي ومنظمة اليونسكو والاسيسكو والالكسو.

ترأس الاجتماع مدير ادارة الثقافة بجامعة الدول العربية د.محمد سعد الهاجري حيث عرض بنود جدول الأعمال والذي تضمن تحديد موعد انعقاد الندوة، دمج محاور الندوة، اختيار المتحدثين في المحاور، الشخصيات المقترح دعوتها، والأمور اللوجستية والتنظيمية.

وتم الاتفاق على أن تعقد الندوة بتاريخ 4/12/2017، بقاعة مؤتمرات الأزهر في مدينة نصر، وان تدار الندوة على أربع جلسات، الجلسة الافتتاحية وتقتصر على كلمة كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وجلسة العمل الأولى تحت عنوان «مقومات تراثنا الثقافي واثره في مواجهة الفكر المتطرف وترسيخ هوية المجتمع»، وتتضمن ثلاثة محاور هي: محور «تراثنا بين الماضي والحاضر»، ومحور «اثر التراث الثقافي في ترسيخ هوية المجتمع»، ومحور «التعددية الفكرية وموقف الأديان السماوية منه».

وجلسة العمل الثانية تحت عنوان «دور المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة التطرف والإرهاب»، وتتضمن أيضا ثلاثة محاور هي: محور «دور الشباب والتربية في مناهضة الإرهاب والتطرف الفكري»، ومحور «دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة الإرهاب والتطرف الفكري»، ومحور «دور الأزهر الشريف وجامعة الدول العربية في استشراف مستقبل التراث الثقافي العربي».

وجلسة ختامية وعقد مؤتمر صحافي لإصدار التوصيات، وسيتم عقد الاجتماع التنسيقي القادم بين جامعة الدول العربية ومؤسسة الأزهر الشريف بتاريخ 8/11/2017.