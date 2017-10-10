القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

أحال مجلس النواب، امس 5 مشاريع قوانين إلى اللجان النوعية المختصة، وخلال الجلسة العامة التي ترأسها وكيل أول المجلس النائب محمود الشريف.

وأعلن الشريف، إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد الكومي و60 نائبا آخرين بشأن تنظيم عمل المأذونين الشرعيين إلى لجنة مشتركة من لجان «الدستورية والتشريعية» و«الدينية والأوقاف» والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، كما تمت إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد الدمرداش و60 نائبا آخرين، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية، إلى لجنة مشتركة من لجان «الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية» و«الشؤون الصحية» و«الخطة والموازنة» و«الشؤون الدستورية والتشريعية».

وأحال الشريف مشروع قانون آخر مقدم من النائب عبدالحميد الدمرداش و60 نائبا آخرين، بشأن إصدار قانون تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية والمزارع السمكية، إلى لجنة مشتركة من لجان «الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية» و«النقل والمواصلات» و«الطاقة والبيئة» و«الخطة والموازنة» و«الشؤون الدستورية والتشريعية».

كما أعلن الشريف إحالة مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبوالعلا و60 نائبا آخرين، بشأن المسؤولية الطبية إلى لجنة مشتركة من لجنتي «الشؤون الصحية» و«الشؤون الدستورية والتشريعية».



وأحال مشروع قانون آخر مقدم من النائب عبدالعزيز حمودة و60 نائبا آخرين، بشأن الهيئة المصرية للدواء والمنتجات الطبية، إلى لجنة مشتركة من «الشؤون الصحية» و«الخطة والموازنة» و«الشؤون الدستورية والتشريعية».