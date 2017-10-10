تستكمل حركتا «فتح» و«حماس» بوساطة مصرية اليوم الثلاثاء بالقاهرة بحث تفاصيل تمكين حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة الذي شهد الأسبوع الماضي مظاهر احتفالية بتسلم الحكومة مهامها في القطاع.

ووفقا للمتحدث باسم حركة «فتح» اسامة القواسمي فإن الحركتين ستبحثان في لقائهما الذي قد يستمر 3 ايام او اكثر تمكين الحكومة من النواحي الاقتصادية والأمنية والسياسية، مضيفا: «نعلم أن الملفات المطروحة ليست سهلة لكن بالإرادة والحكمة والمرونة وإعلاء المصالح العليا نستطيع تجاوز كامل العقبات».

من جانبه، قال المتحدث باسم «حماس» فوزي برهوم ان وفد الحركة «من الداخل والخارج برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة القائد صالح العاروري وصل القاهرة امس للحوار حول مجمل القضايا والملفات المتعلقة بالمصالحة وإجراءات وآليات تنفيذها وفق اتفاق القاهرة 2011».

ويضم الوفد من قطاع غزة يحيى السنوار رئيس حماس في القطاع وخليل الحية وروحي مشتهى عضوي المكتب السياسي لحماس، بحسب مسؤول في الحركة، وسينضم الى الوفد من الخارج موسى ابو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران القادة في الحركة الى جانب صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس.

فيما يترأس عزام الاحمد وفد حركة فتح الذي يضم حسين الشيخ من الضفة الغربية وروحي فتوح واحمد حلس وفايز

ابو عيطة من غزة.