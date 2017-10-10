القاهرة ـ ناهد إمام

كشف رئيس مشروع العاصمة الإدارية الجديدة اللواء احمد زكي عابدين، عن تقدم 3 شركات للقيام بمهام الدعاية للعاصمة.

وقال زكي عابدين في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان الشركات التي تقدمت هي إسبانية وإيطاليا ومصرية، حيث تقوم الشركات الثلاث حاليا بإعداد الدراسات وصياغة الأفكار المقترحة للتسويق والدعاية لكل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن الأفكار تتم بناء على تقديم معلومات كاملة للشركات الثلاث حول العاصمة بدءا من موقعها وإبراز شبكة الطرق والقطار المكهرب ومطار العاصمة وأيضا التكامل الإقليمي للمشروع مع العديد من المشاريع المجاورة لها.

وأشار إلى أنه ستتم المفاضلة بين التصميمات المقدمة من الشركات المختلفة لاختيار الأفضل من خلال ارساء مبدأ المنافسة للتوصل إلى أفضل التصميمات، مضيفا أن تصميم الأفكار سيكون لمشروعات المرحلة الأولى بالعاصمة البالغة مساحتها 40 ألف فدان من مراكز المناطق السياحية وحي السفارات والحي الحكومي والحي السكني والجامعات والمناطق الخضراء وغيرها.

وحول طرح مناطق الفيلات بالعاصمة الإدارية الجديدة والوحدات السكنية قال اللواء زكي عابدين، انه سيتم طرحها أوائل 2018 لحين اكتمال المرافق الأساسية وعلى ذلك تم تأجيل طرحها الفترة الماضية، مشيرا إلى قرب الانتهاء من 2 من الأحياء السكنية بالعاصمة.

وتوقع الانتهاء من الحي الحكومي وحي الرئاسة بالعاصمة خلال النصف الأول من 2019، كما اكد ان هناك تنسيقا كاملا بين وزارة الإسكان والقوات المسلحة لكل المشروعات وخطط الطرح لها.

وحول مطار العاصمة، قال اللواء أحمد زكي عابدين، إنه تم الانتهاء من كل خدماته على ان يكون التشغيل الفعلي للمطار قريبا، حيث تبلغ مساحته نحو 16 ألف متر مربع، ويتكون مبنى الركاب من صالة وصول وصالة مغادرة وصالة لكبار الزوار ومنطقة الجوازات والجمارك ومنطقة المطاعم والأسواق الحرة، ويتسع لأكثر من 300 مسافر في الساعة، كما يحتوي المطار على مدرج رئيسي بطول ثلاثة ونصف كيلومترات وعرض 6 مترات ومنطقة انتظار للطائرات تتسع لأكثر من 8 طائرات من الحجم الكبير، كما يحتوي على منطقة انتظار للسيارات تستوعب أكثر من 500 سيارة، ومسجد كبير على مساحة 850 مترا مربعا.