القاهرة - خديجة حمودة ووكالات

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الندوة التثقيفية الـ 26 التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية التابعة للقوات المسلحة، وذلك في مركز المؤتمرات والمعارض الدولية الجديد بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، وذلك بمناسبة الذكرى 44 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور رئيس الوزراء م.شريف إسماعيل، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي، وجيهان السادات حرم الرئيس الراحل محمد أنور السادات وعدد من كبار رجال الدولة.

وقبيل انطلاق الندوة، افتتح السيسي قاعة المؤتمرات والمعارض الدولية في التجمع الخامس، التي قيمت على مساحة 900 متر، بها قاعتان على مساحة 350 مترا مزودة بأحدث وسائل الاتصالات، كما تحتوي على 3 قاعات للطعام وكراجا يستوعب 1000 سيارة وغرفة تحكم إلكتروني، كما تضم أيضا قاعة رئيسية تسع لـ 1670 فردا، وقاعات فردية مزودة بخدمات الترجمة وسينما 3D، ومسرحا لتقديم العروض الفنية مزود بأحدث أجهزة الإضاءة والعرض وإمكانية تغيير الديكورات، كما يرتبط المركز بكابل مباشر مع التلفزيون المصري لنقل الفعاليات المهمة والمؤتمرات، كذلك هناك ربط بين المركز ومدينة الإنتاج الإعلامي.

كما تفقد الرئيس معرض المحاربين القدماء في مركز المؤتمرات الجديد.

هذا، وقد استمع الرئيس السيسي إلى شرح من مدير الوحدة الهندسية للكباري بشركة المقاولون العرب م.هبة أحمد أبو العلا، حول كباري محور روض الفرج، مشيرة الى أن كوبري النيل الغربي بطول 400 متر يتكون من 3 محاور رئيسية بطول المجرى النهري، وارتفاع 14 مترا عن نهر النيل، مبينة أن عرض الكوبري 55 مترا، وهو عبارة عن اتجاهين بـ 5 حارات في كل اتجاه.

وواصلت قائلة: «كوبري النيل الشرقي طوله 540 مترا أعلى نهر النيل، حيث يربط بين جزيرة الوراق ومنطقة شبرا، ويعد أعرض الكباري المعلقة في العالم ويبلغ عرضه في المنتصف 64 مترا، أما عرضه بمنطقة شبرا فيبلغ 84 مترا، حيث يتكون الكوبري من محورين رئيسيين داخل المجرى النهري.

مشاريع الهيئة الهندسية

كما استمع الرئيس السيسي الى شرح من رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير، حول المشروعات التنموية التي تنفذها الهيئة، حيث قال الوزير إن الهيئة كلفت من الرئيس السيسي بتنفيذ 7 أنفاق أسفل قناة السويس، بالإضافة إلى النفق الحالي، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ 4 أنفاق، بينها نفقان جنوبي بورسعيد، كما كلفت بتطوير ورفع كفاءة 5 موانئ تجارية دولية، وهي ميناء العريش ودمياط والسخنة والغردقة وشرق بورسعيد.

وأضاف: كما تم تكليفنا بتطوير ورفع كفاءة 10 مطارات مدنية ومدني عسكري مشترك مثل مطار (العريش والمليز والقطامية والقاهرة الدولي وغرب القاهرة وبرج العرب ومطروح برنيس ومطار الدخل).

وبخصوص الرعاية الصحية، قال «قمنا بإنشاء وتطوير 213 مستشفى ومركزا طبيا ووحدة صحية أهمها مستشفيات رفح، والشيخ زويد، والعريش، وبئر العبد، ونخل وأبو رديس والطور، علاوة على 3 مستشفيات بالأقصر وتطوير معهد القلب القومي ومستشفى أسوان العام.

وفي مجال الإسكان، قال «ننفذ 678 ألف وحدة سكنية ما بين إسكان متميز واجتماعي وبديل للعشوائيات، بالإضافة إلى البيوت الريفية والبدوية من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط بجميع محافظات الدولة في القاهرة والجيزة والمنوفية ودمياط والمنيا وسوهاج وقنا».

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، ننفذ 144 مشروعا منها 25 صومعة و150 شونة للغلال بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أن البنية الأساسية للإصلاح تغطي مساحة 56 ألف فدان في إطار المشروع القومي لزراعة وإصلاح 1.5 مليون فدان وخاصة في منطقة الفرافرة القديمة والجديدة وعين دالة، علاوة على البنية الأساسية لـ 13 ألف فدان في منطقة رابعة بمركز بئر العبد في شمال سيناء في إطار مشروع استصلاح وزراعة 400 ألف فدان في منطقة شمال سيناء على ترعة الشيخ جابر، وكذا الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب والبنية الأساسية لمشروع تربية الماشية بطاقة 200 ألف رأس ماشية والمزارع السمكية في منطقة شرق بورسعيد وبركة غليون.

وفي ختام الحدث، صدق الرئيس السيسي على منح المساعد أحمد إدريس وسام النجمة العسكرية لما قدمه من خدمات للوطن، حيث إنه صاحب فكرة فك شفرة التنصت خلال حرب أكتوبر المجيدة.