روى قائد الكتيبة 361 مشاة ميكانيكي اللواء محمود جلال مروان في كلمته بالندوة، تفاصيل المعركة التي أسر خلالها القائد الإسرائيلي عساف ياجوري، خلال حرب أكتوبر المجيدة، موضحا أن المعركة استمرت ساعتين إلا ربع، وتم تدمير جميع دبابات اللواء 180 مدرعات الإسرائيلي وأسر قائدها.

وقال: «لا أنسى بعض البطولات الفردية للضباط والجنود، ولابد أن أذكر منها الجندي محمد عبدالحميد تميم من محافظة الدقهلية، هذا الجندي كان صغير الجسم وحامل آر بي جي، ودمر 3 دبابات إسرائيلية في 7 دقائق أمام عيني».

وواصل حديثه عن بطولات جنود الكتيبة 361 مشاة ميكانيكي في حرب أكتوبر قائلا: «4 عساكر كانوا مكلفين بربط كوبري المشاة والذي سيعبر عليه أفراد العبور، في الوقت ده كانت مدفعية العدو شديدة فأصاب اثنين، ثم استشهدوا، والاثنين الآخرين أتموا عمل 4 عساكر، وربطنا الكوبري في الميعاد المحدد وعبرنا عليه، والدم بينزف منهم، ورغم ذلك أتموا مهمتهم برجولة كاملة».

وذكر: «دعوت الله كثيرا وأخلصت في الدعاء أن أكون من شهداء هذا الوطن، ولكن شاءت إرادة الله أن يخص بها ابني الشهيد مقدم شرطة أحمد محمود جلال مروان، الذي استشهد في العريش يوم 19- 8 - 2013، متابعا: لابد أن اذكر ان انتقال ابني للعريش كان بطلب مكتوب وموقع بخط يده».

وعن ابنه الشهيد، قال أحد أبطال حرب أكتوبر: «في آخر إجازة ميدانية قام بزيارتي مع زوجته، وأخبرني أن زوجته حامل في الشهور الأولى، وبعد كده سافر في نفس اليوم واستشهد ثاني يوم، وابنه اتولد في يوم مولده، في 14 مارس 2014، وسميته على نفس اسمه حتى تكون البطولة ممتدة ومستمرة».