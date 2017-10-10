أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط في كلمته أن يومي 6 أكتوبر و30 يونيو هما من أعظم أيام التاريخ المصري، مشددا على أن

6 أكتوبر حرر الأرض ورد الهزيمة والاعتبار، وأن 30 يونيو 2013 أنقذ مستقبل مصر.

وأشار أبوالغيط إلى إسهامات الدول العربية خلال حرب أكتوبر، حيث أوضح أن هناك 16 طائرة عراقية شاركت في الحرب على الجبهة المصرية، كما اشترت ليبيا 100 طائرة ميراج 5، وتلقى الطيارون المصريون تدريبهم عليها في فرنسا.

واشار الى أن هزيمة 1967 كانت لها أسباب، من بينها أن 70 ألف فرد من القوات المسلحة كانوا متواجدين في حرب اليمن، أي كنا نحارب على جبهتين في اليمن وفي سيناء، وكان الوضع العربي مشرذم ومأساوي ما قاد إلى الهزيمة، مؤكدا أن العرب قرروا أن يقفوا معا من أجل نصرة مصر ومساعدتها على تجاوز هزيمة 67 وعملوا على المستوى العسكري والسياسي والاقتصادي.

واستعرض الدعم العربي المالي لمصر قائلا «قررت ليبيا المساهمة لكل من مصر وسورية بـ 30 مليون جنيه استرليني، وقامت السعودية بالمساهمة بـ 50 مليون جنيه استرليني، وقامت الكويت بالمساهمة بـ 55 مليون جنيه استرليني، وقد وصلت المساهمة العربية إلى ما بين 3 و4 مليارات دولار في الفترة من سنة 1967 حتى 1973 وهذه الأرقام كانت وقتها كبيرة للغاية، كما ساهم العرب في شراء العديد من المعدات والأسلحة لمصر».