شهدت الندوة تكريما خاصا للشهيد عقيد أركان حرب أحمد منسي، حيث قالت زوجته منار سليم انه كان انسانا عاديا يُقبل على مساعدة أي شخص محتاج سواء يعرفه أو لا يعرفه، لافتة الى أنه كان دائما على مساعدة الغير بعد انتهاء عمله ثم الذهاب لبيته، كما كان يسير بمبدأ ان كل شيء ربنا أعطاه له فإن عليه حق ليخرجه.

وأضافت: «زوجى كان في اليوم اللي بيستلم فيه الراتب كان يقول لي أنا استلمت المرتب ورايح الأول أطلع حق ربنا في الراتب وربنا يبارك في اللي يفضل. وكان دائما يقول اللي هيفضل لنا في القبر».

هذا وقد أخرجت زوجة الشهيد جوابا عثروا عليه بخط يد الشهيد موجها إلى عدوه، ونصه «جزيل الشكر لعدوى اللي أتاح لي الفرصة بعد سنين من التدريبات أني أواجهه.

وشكر لك إنك أدخلتني لأرض مروية بدم آبائي وأجدادي اللي ضحوا بالنفيس والغالي. دخلتني أرض الفيروز بلبسي العسكري وخلتني أصلي في كل شبر فيها. هيروح مننا واحد. في ألف غيره بيتسابقوا على دورهم في الشهادة. بس أقسم بالله ملكش عيش فيها طول ما أحنا فيها. سبت لنا قدوة في شهدائنا. شفت أخوي الشهيد وضحكته، بقى بيجيلي كل يوم في المنام يحكي لي عن الجنة. والله شوقني لها».