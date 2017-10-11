بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجراءات تسليم 16 عمارة بالمرحلة الأولى بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط للفائزين بها بمدينة 6 أكتوبر، حيث بدأ بنك التعمير والإسكان بالمدينة إرسال الخطابات للحاجزين، لإنهاء إجراءات تسلم الوحدات.

وأشار وزير الإسكان د.مصطفى مدبولى إلى أن العمارات التي سيتم تسليمها بمدينة 6 أكتوبر، هي أرقام (2 ـ 5 ـ 6 ـ 9 ـ 10 ـ 11 ـ 12 ـ 13 ـ 14 ـ 15 ـ 145 ـ 146 ـ 147 ـ 148 ـ 149 ـ 150)، وأضاف مدبولي أن الوزارة تستعد أيضا لتسليم 9 عمارات بالمرحلة الأولى بمشروع «دار مصر» بمدينة الشروق، خلال الأيام القادمة.

من جهه اخرى، أصدر مدبولى 33 قرارا إداريا لإزالة مخالفات البناء بمدينة العاشر من رمضان، مضيفا أن المخالفات تتمثل في البناء على منطقة الردود الخلفي بالكامل بالأدوار الأرضي والأول والثاني علوي، وبدروم أسفل الردود الخلفي بالكامل، وعمل بلكونات بالردود الأمامي، وتسوية الواجهة الأمامية، وذلك بدون ترخيص، وبالمخالفة للشروط البنائية والترخيص الصادر.