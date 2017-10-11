القاهرة - ناهد إمام

وقّعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، د.سحر نصر 3 اتفاقيات مع وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني د.جيرد مولر وبنك التعمير الألماني بقيمة 320 مليون يورو، في إطار اعمال اللجنة الثانية للتعاون بين البلدين.

وتضمنت الاتفاقيات، توقيع اتفاق الشريحة الأولى لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بـ 225 مليون يورو، من التمويل المخصص بقيمة 450 مليون يورو، واتفاق للتعاون المشترك تضمن جزءا منه حصول مصر على تمويل إضافي بقيمة إجمالية تصل الى 45 مليون يورو لتمويل عدة مشروعات ومنها مشروع تشجيع التوظيف، ومشروع دعم نظام التعليم المزدوج المصري، ومشروع كفاءة الطاقة، والبنية الأساسية، وتعاون مع بنك التنمية الألماني لدعم برنامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 50 مليون يورو.

إلى ذلك، استعرض وزير الكهرباء، خلال الاجتماع مشروعات الطاقة المتجددة التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع «سيمنس»، والمشروعات المستقبلية في إطار تطوير قطاع الطاقة، كما تحدث وزير التربية والتعليم عن المشروعات التي تقوم بها الوزارة خاصة في مجال التعليم الأساسي، في حين استعرض وزير البيئة الخطوات التي تقوم بها الوزارة في مواجهة التغيرات المناخية.

وتم خلال الاجتماع، بحث دعم ألمانيا لعدة مشروعات جديدة في مجالات التعليم وريادة الأعمال وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تم الاتفاق على تعميق وتوسيع التعاون في قطاع التعليم ومبادرة مواجهة تغير المناخ ودعم مبادرة ريادة الأعمال والمستثمر الصغير.

هذا، وقد قامت نصر ومولر، بوضع حجر أساس إنشاء مركز للتدريب المهني بمنطقة العين السخنة، بناء على اتفاقية موقعة بين مصر وألمانيا بهدف دعم التدريب المهني والفني في مصر، وذلك بحضور سفير ألمانيا لدى القاهرة يوليوس لوي.

من جهة أخرى، افتتحت نصر، مركز شركة «أوبر» الجديد في مصر للخدمة المتميزة في القاهرة والذي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 20 مليون دولار، بحضور القائم بأعمال السفير الأميركي لدى القاهرة توماس جولد برجر ونائب رئيس الشركة والمدير العام الإقليمي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة أوبر بيير ديمتري ومدير عام أوبر في مصر عبداللطيف واكد، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وقامت الوزيرة بجولة داخل مركز أوبر، حيث أشادت بالمركز الجديد والذي يوفر أكثر من 700 فرصة عمل مباشرة للمصريين، مؤكدة حرصها على توسيع نشاط الشركة ليشمل النقل الجماعي في المحافظات، ومواصلة العمل على تطوير الشركة في مجال النقل والمواصلات خلال الفترة المقبلة.