فيما توقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي امس أن ينمو اقتصاد مصر 4.5% في السنة المالية 2017 ـ 2018، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء امس أن معدل التضخم السنوي سجل 32.9% لشهر سبتمبر 2017 مقارنة بشهر سبتمبر 2016 حيث بلغ المعدل 33.2%.

وذكر الجهاز في بيان له أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 262.3 في سبتمبر 2017 مسجلا ارتفاعا قدره 1.0% عن شهر أغسطس 2017، وكان هذا المعدل قد وصل إلى 1.2% في الشهر السابق (أغسطس عن يوليو).

وأرجع الجهاز أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 3.5%، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 39.6%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل (المنظفات) بنسبة 15.5% ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 14.9%، وعلى الرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.7% ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.6%.

من جهة أخرى، أجمع خبراء مصرفيون على ان ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج عبر القنوات الرسمية يعكس ثقة العاملين في الخارج في الاقتصاد المصري، كما أنه يؤكد أن سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه مقبول وعادل ويؤكد في الوقت نفسه هزيمة السوق السوداء بالقاضية خاصة في أسواق دول الخليج العربي.