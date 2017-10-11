قضت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار حسن فريد، وبإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، بمعاقبة 8 متهمين بالإعدام شنقا، من بينهم 7 محكوم عليهم حضوريا، والأخير غيابيا، وذلك لإدانتهم بالاشتراك مع متهمين آخرين باقتحام قسم شرطة حلوان وإحراقه على نحو أسفر عن استشهاد 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان الإرهابية برابعة العدوية والنهضة، والمتهمون الذين قضي بإعدامهم بعد استطلاع الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية هم: عبدالمنعم محروس جيلاني، المحمدي محمد الغنام، علي عبدالتواب سلمان، حسانين رشاد الحمدي، محمود مصطفى علي، ناجي علي عمار، محمود حمدي خميس، محمد صادق عبده.

كما تضمن الحكم معاقبة 50 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم جميعا برد قيمة ما تسببوا فيه من تلفيات وقيمتها مليون و875 ألف جنيه، وإلزامهم جميعا متضامنين فيما بينهم (عدا 5 متهمين) بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لوزارة الداخلية، وكذلك إلزامهم جميعا متضامين فيما بينهم (عدا 5 متهمين) بدفع مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت للمجني عليه مصطفى جابر.

من جهة أخرى، قررت المحكمة نفسها، تجديد حبس القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية محمد علي بشر، لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة العامة.