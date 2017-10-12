القاهرة - ناهد إمام

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش وبحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د.هالة السعيد لأول مرة اجتماعات مجلس إدارة المنطقة، وذلك ضمن رؤية المنطقة الاقتصادية في التنسيق والمتابعة والتعاون مع مؤسسات الدولة لتنفيذ رؤية مصر2030.

وقد ناقش المجلس الموضوعات الخاصة بالاستثمار ونتائج جولات مميش الأخيرة لعدد من الدول والاتفاقيات والعقود التي وقعها مع عدد من الشركات الألمانية وشركة موانئ دبي العالمية، كما ناقش المجلس التسويات والعقود التي قامت بها المنطقة مع عدد من المطورين والمستثمرين في منطقة العين السخنة.

من جهه أخرى، استقبل الفريق مميش وزير التنمية والتعاون الدولي الألماني جيرد مولر في الإسماعيلية لبحث الشراكة والتعاون بين الجانبين وزيادة الاستثمارات الألمانية في المنطقة وبحث سبل الاستفادة من الخبرة الألمانية، حيث أعرب الوزير الألماني عن سعادته بالنجاحات التي تحققت لرفع تصنيف المنطقة الاقتصادية، لافتا إلى أن مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة ولديها سوق استثماري واعد.