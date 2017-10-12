القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

تسلّم جهاز الكسب غير المشروع تقارير خبراء وزارة العدل عن ثروة الرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته لفحصها وبيان مدى حصولهم على كسب غير مشروع واستغلال النفوذ والتربح خلال توليه رئاسة البلاد من عدمه تمهيدا لإحالة التقارير إلى محكمة الجنايات التي ستفصل في الاتهامات الموجهة اليهم في نهاية نوفمبر المقبل.

وتشمل التقارير ثروات مبارك السائلة والعقارية وأمواله في البنوك والعقارات والأراضي والشركات المملوكة لجميع أفراد أسرته.

كما تسلم الجهاز تقارير جديدة حول ثروة د.بطرس غالي وزير المالية الأسبق الموجود حاليا في احدى الدول الأوروبية التي حصل عليها بطرق غير مشروعة، حيث اكدت التقارير ملكيته لأرض بحي الزمالك تبلغ قيمتها 200 مليون جنيه وارض اخرى اقام عليها قصرا على مساحة 4 افدنة ببحيرة قارون انتفع منها الوزير على مدى 15 عاما، كما تسلم الجهاز تقارير الخبراء الخاصة بقضية فساد القمح والتي تضم وزير التموين السابق د.خالد حنفي.