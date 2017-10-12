القاهرة ـ هناء السيد

قام وزير السياحة يحيى راشد بجولة تفقدية لبعض الأماكن من مسار رحلة العائلة المقدسة بدأها بـ3 مواقع بوادي النطرون وهي دير الأنبا بشوي، ودير السريان، ودير الباراموس وهي من الأماكن المهمة التي مرت بها العائلة المقدسة في رحلة القدوم إلى مصر.

يأتي ذلك بعد مباركة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان للأيقونة الخاصة برحلة العائلة المقدسة كرمز ترويجي لرحلة مسار العائلة المقدسة، وفي إطار الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة لإطلاق مسار الرحلة، حيث التقى الوزير بقيادات ورؤساء الأديرة الثلاثة وطلب منهم تقديم طلباتهم فيما يتعلق بتطوير الأديرة ورفع كفاءتها.

وقال منسق لجنة إحياء رحلة العائلة المقدسة نادر جرجس إنه حتى الآن تم تجهيز 8 أماكن سيتم البدء بـ 5 منها، وهي دير الأنبا بشوي، ودير السريان، ودير الباراموس بوادي النطرون، ومغارة أبي سرجه، والكنيسة المعلقة بمصر القديمة، ودير العذراء بالمعادي، وجاري العمل على 3 مواقع أخرى وهي جبل الطير في المنيا وبه كنيسة الملكة هلانا والدة الملك قسطنطين، ودير المحرق بجبل قسقام بأسيوط وهي آخر محطة لرحلة مجيء العائلة المقدسة إلى أرض مصر، ودير السيدة العذراء بجبل بدرنكة بأسيوط.