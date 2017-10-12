القاهرة ـ ناهد إمام

وقع كل من بنك الكويت الوطني ـ مصر ومؤسسة مصر الخير أمس الأربعاء بروتوكول تعاون مشتركا بهدف تحسين المستوى المعيشي للمزارع الريفي وذلك عن طريق مشروع تقديم نموذج الصوب الزراعية في صعيد مصر، حيث وقع البروتوكول العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني ـ مصر د.ياسر حسن ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، فضيلة د.علي جمعة بحضور نائب العضو المنتدب بنك الكويت الوطني - مصر ياسر الطيب ورئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير.



وبهذه المناسبة صرح العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر د.ياسر حسن لـ«الأنباء» بأن أول حسابات مؤسسة مصر الخير كانت في بنك الكويت الوطني، موضحا ان اختياره لمؤسسة مصر الخير جاء نظرا لنجاحها في مجال الصوب الزراعية حيث اتخذ مجلس الإدارة قرارا بالتعامل مع المؤسسة كمرحلة أولى على ان يمتد نطاق هذا التعاون خلال الفترة المقبلة.



واضاف بأن البروتوكول يأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للبنك والحرص على المشاركة في خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن البنك يتعاون مع مؤسسة مصر الخير لتقديم الدعم للأهالي من الأسر الأكثر احتياجا بصعيد مصر.



بدوره قال رئيس مؤسسة مصر الخير د.علي جمعة ان البروتوكول يتضمن التعاون في تنفيذ 100 صوبة زراعية لعدد 25 أسرة بواقع 4 صوب زراعية لكل أسرة في محافظة سوهاج بتكلفة 2 مليون جنيه ممولة من بنك الكويت الوطني - مصر على أن تقوم «مصر الخير»، بالتنفيذ من خلال التعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية.



وفي تصريح لـ«الأنباء» قال جمعة إن المؤسسة تقدم النموذج والشفافية للبنك الكويتي مما سيساهم في توسيع نطاق التعاملات مع البنك بعد نجاح التجربة.



وأعلن أن المؤسسة بدأ نشاطها يتسع حيث بدأت بـ 150 مليون جنيه ولكن المستهدف بعد مرور 10 سنوات هو الوصول إلى مليار جنيه وان يتحقق هذا خلال السنوات الثلاث المقبلة، مضيفا ان المؤسسة نجحت في سداد 50 ألف حالة لديون الغارمين.



وأشار جمعة إلى أن المؤسسة اتسع نشاطها وتشمل 170 مشروعا في 5 قطاعات أساسية والتي تشمل كافة المحافظات، كما أوضح أن هناك اهتماما بمحافظتي شمال وجنوب سيناء لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تدر عائدا مثل تربية المواشي لتوفير فرص عمل.