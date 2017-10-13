إعداد: مجدي عبدالرحمن

علمت «الأنباء» ان قيادات وأعضاء حملة «علشان تبنيها» يستعدون لقيام بجولات خارجية في الدول العربية والأوروبية بين جموع المصريين المتواجدين في هذه الدول للتوقيع على استمارات الحملة التي تدعو الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الترشح لفترة ولاية ثانية باعتبار أن المصريين في هذه الدول لهم حق الانتخاب وفقا لأحكام الدستور.

****

شهدت مراكز التعليم المفتوح تراجعا كبيرا في الإقبال على برامج التعليم المدمج بسبب الضوابط التي حددتها وزارة التعليم العالي والتي تقضى باشتراط مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول على آخر مؤهل قبل التقدم للبرامج والتأكيد على أن شهادات البرامج مهنية وليست شهادات أكاديمية وإقرار الطلاب كتابيا.

****

تباينت ردود أفعال المحامين على قرارات نقابة المحامين بشطب عدد كبير من أعضائها العاملين بالخارج وتحويل البعض الآخر لجدول غير المشتغلين ومنهم أيمن نور المعارض السياسي والهارب في تركيا ود.محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق في وقت تم فيه تطبيق القرار نفسه على 500 ألف محام بالنقابة العامة وجميع فروع النقابة بالمحافظات.