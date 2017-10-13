أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الموافق 13 أكتوبر.

ونصت المادة الثانية في القرار الجمهوري الذي حمل رقم 510 لسنة 2017 ونشرته الجريدة الرسمية بعددها الصادر امس على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، كما نصت المادة الثالثة على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، فيما نصت المادة الرابعة على أنه يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

من جهه أخرى، بحث وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف اول من امس في العاصمة الخرطوم مع مدير إدارة المخابرات الحربية المصرية اللواء أركان حرب محمد الشحات سبل مكافحة تهريب السلاح والاتجار بالبشر عبر الحدود بين البلدين.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع السودانية أن الطرفين اتفقا على تبادل المعلومات بين القوات المسلحة السودانية ونظيرتها المصرية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في كل المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد بن عوف حرص السودان ورغبته الأكيدة في الوصول الى التكامل مع مصر في جميع المجالات، فيما أبدى مدير المخابرات الحربية المصرية حرص القاهرة على تعزيز العلاقات بين البلدين.