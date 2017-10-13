القاهرة - خديجة حمودة

التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي رئيس اللجنة العسكرية بالاتحاد الأوروبي الفريق أول ميخائيل كوستراكوس والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث تناول اللقاء العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء على الإرهاب في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات تلقي بظلالها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد الفريق أول صدقي صبحي على عمق علاقات الشراكة والتعاون العسكري مع العديد من دول الاتحاد، معربا عن تطلعه أن تشهد المرحلة الحالية مزيدا من التعاون المشترك في العديد من المجالات، ومشيدا بما تبذله مصر من جهود للقضاء على الإرهاب والمشاركة في معالجة القضايا والمشكلات التي تشغل محيطها الإقليمي والدولي، بما تمثله من قوة رئيسية وفاعلة بمنطقة الشرق الأوسط.