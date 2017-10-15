القاهرة - ناهد إمام

صرح وكيل محافظ البنك المركزي لشؤون الاحتياطي وأسواق النقد رامي أبوالنجا بأن حصيلة البنوك والجهاز المصرفي من النقد الأجنبي قد ارتفعت منذ تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر 2016 وحتى الآن إلى 52 مليار دولار.

وقال إن هذه الحصيلة جاءت من خلال حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات وعائدات التصدير.

وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قد صرح في وقت سابق بأن نتائج عملية الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر منذ الربع الأخير من العام الماضي جاءت قوية وفاقت كل التوقعات.

وأشار إلى أن ما تحقق من نتائج حتى الآن بحسب وصف مديري الاستثمار العالميين يعد إعجازا، حيث تدفق إلى الاقتصاد أكثر من 18 مليار دولار استثمارات خارجية في الأوراق المالية المصرية، وجذبت مصر طلبات من مؤسسات دولية بأكثر من 26 مليار دولار في السندات الدولية التي تصدرها مصر، فضلا عن موافقة الجهات الدولية على إقراض مصر أكثر من 20 مليار دولار، وبلغت التدفقات من داخل مصر نحو 35 مليار دولار وهو أمر لم يكن موجودا من قبل.