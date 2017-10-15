القاهرة - هالة عمران

أعلنت وزارة التخطيط، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي2017-2018، تستهدف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى نحو 4.07 تريليونات جنيه، بنمو 19.8% مقارنة بالناتج المتوقع عام 2016-2017.

وتوقع تقرير صادر عن وزارة التخطيط، أن يشهد حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا مطرد من 1030 مليار جنيه العام المالي الحالي ليصل إلى 1123.8 مليار جنيه خلال عام 2018-2019، ومواصلة الارتفاع إلى 1210.2 مليارات جنيه خلال عام 2019-2020.

وتوقع التقرير أيضا أن تنعكس الإصلاحات المالية التي تقوم بها الحكومة لترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والتوجه نحو برامج الدعم الأفضل استهدافا للفئات الأولى بالرعاية ورفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة للتأكد من كفاءة الإنفاق.