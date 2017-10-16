سداد ديون بـ 13 مليار دولار خلال 15 شهراً

«الوزراء»: صحة إسماعيل جيدة ويمارس عمله بشكل طبيعي القاهرة - خديجة حمودة ووكالات

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي مضاعفة ميزانية المبادرة الرئاسية لرواد تكنولوجيا المعلومات إلى 400 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال مداخلة الرئيس السيسي خلال الاحتفال بتخريج عدد من شباب خريجي المبادرة الرئاسية لرواد تكنولوجيا المستقبل، داعيا إلى ضرورة انتقاء وفرز العقول المصرية المتميزة وتأهيلها وتدريبها ودفعها إلى المقدمة لإدارة مستقبل مصر.

وقال: «إننا في مصر لدينا عقول نيرة وهناك مصريون على درجة عالية من النباهة ولو استطعنا استدعاء العقول المتميزة وأجرينا لها تأهيلا وبرامج سنستطيع من خلالها انتقاء وفرز أفضل العقول على أن يتم عمل برامج وتأهيل وتدريب لها ودفعها لتكون في المقدمة وتتولى إدارة هذا البلد والتحرك به».

وطلب السيسي من الحكومة بضرورة تشكيل لجنة وبسرعة لدراسة كل الاقتراحات التي قدمها الشباب والتحرك بشأنها، موجها حديثه للشباب قائلا: «لقد أسعدتمونا جميعا بقدراتكم وبإرادتكم وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة الذين ضربوا مثالا كبيرا على قوة التحدي».

وقال السيسي: «ناقشت مع وزراء التضامن والتجارة والصناعة والتخطيط دراسة خاصة بطرح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وبما يتناسب مع بعض الصناعات الموجودة لإحيائها في كل مناطق مصر التي لديها صناعات والصناعات التي بحاجة لدفعة تنشطها لكي تتحرك، وسنلتقي معكم في هذا الموضوع لكي نبحثه وسنضع له الأموال المطلوبة لدعمه والآليات المطلوبة لنجاحه».

ودعا الحكومة إلى إعداد البرامج من أجل التعرف على العقول والقدرات المتميزة في الدولة والدفع بها، قائلا: «من الممكن ألا نهتم الاهتمام المناسب مليون بالمائة ولكن ممكن أن نهتم اهتماما قويا بالقدرات المتميزة ونحن في الحاجة إلى معرفتهم».

في غضون ذلك، نفى «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» التابع لمجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل، مؤكدا أنه ‏يمارس عمله بكامل طاقته وبشكل طبيعي كالمعتاد وأنه يواصل جدول أعماله اليومي من مقر مكتبه، والذي يتنوع بين متابعته للمشروعات التنموية، فضلا عن حضوره أيضا للعديد من الاجتماعات واللقاءات.

ارتفاع حصيلة الضرائب

إلى ذلك، أعلن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير ارتفاع حصيلة الضرائب المحققة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 88.6 مليار جنيه مقارنة بـ 57 مليار جنيه العام المالي الماضي، مضيفا أنه وبتحقيق هذه الحصيلة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، تم تخطي المستهدف بنسبة 1%، مشيرا إلى أن هذا مؤشر على قدرة مصلحة الضرائب على تخطي المستهدف في موازنة العام المالي الجاري.

وأوضح المنير أن ضريبة الدخل المحصلة خلال الربع الأول من العام المالي سجلت 21.76 مليار جنيه بزيادة نسبتها 36% عن الفترة المقابلة خلال العام المالي الماضي والتي سجلت 16 مليار جنيه.

وبالنسبة لحصيلة ضريبة القيمة المضافة فقد حققت 50.7 مليار جنيه مقابل 28.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي بزيادة نسبتها 3% عن الربط المستهدف للربع الأول بموازنة العام المالي الجاري.

وأكد أنه لا نية لتعديل قانون ضريبة الدخل بطرق تؤثر على المواطن الأقل دخلا، وقال إن بعض القطاعات الاقتصادية تحتاج إلى تعديل تشريعي في المعاملة الضريبية وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة.

كما أعلن عن ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي 2016 /2017 بنسبة 31% على أساس سنوي إلى 462 مليار جنيه وبزيادة عن المستهدف خلال العام والذي كان 433 مليار جنيه، وأضاف أن ضريبة الدخل حققت 226 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بزيادة 20% عن العام السابق عليه، في حين كان الربط بالموازنة 209 مليارات جنيه.

وبالنسبــة لضرائـــب المبيعات والقيمة المضافة خلال العام المالي الماضي فقد حققت 183 مليار جنيه بزيادة نسبتها 53% مقارنة بالعام المالي السابق عليه.

وارتفعت إيرادات الجمارك بنسبة 21% خلال العام المالي الماضي لتسجل 34 مليار جنيه، في حين كان المستهدف 27 مليار جنيه.

ومن واشنطن، اعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر، مساء أول من أمس أن مصر تعتزم سداد التزامات خارجية بنحو 13 مليار دولار خلال الـ 15 شهرا المقبلة، وأوضح أن «بعض الالتزامات الخارجية سيتم تجديدها، وأن المركزي المصري ملتزم بالحفاظ على أرصدة الاحتياطي الأجنبي عند مستوى 36 مليار دولار رغم سداد الالتزامات الخارجية».