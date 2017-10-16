القاهرة - ناهد إمام

التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، وذلك على هامش ترؤسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بالعاصمة الأميركية واشنطن، برئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد، لمناقشة دعم الصندوق، لمبادرة «فكرتك شركتك»، لدعم الشركات الناشئة، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في عدة مشروعات، وقد أشاد الحمد بالمبادرة، مؤكدا حرص الصندوق على دعم ريادة الأعمال.



كما تطرق الجانبان، إلى دعم قطاعي التعليم والنقل، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والنقل، وأكد الحمد استعداد الصندوق لدعم القطاعين، خاصة ان له تجربة ناجحة في قطاع النقل، حيث سبق أن دعم المغرب في هذا القطاع، ولديه استعداد لتكرار التجربة في مصر.



كما التقت الوزيرة برئيس الصندوق الكويتي للتنمية عبدالوهاب البدر، حيث تم بحث زيادة التعاون بين مصر والصندوق خلال المرحلة المقبلة.



وعقب ذلك، التقت الوزيرة نصر، برئيس البنك الإسلامي للتنمية د.بندر الحجار، حيث بحثا إجراءات تأسيس البنك الإسلامي للتنمية، مكتبا له في القاهرة، وزيادة دعم البنك لعدد من المشروعات المقبلة في مصر.