القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة م.إبراهيم محلب انتهاء اللجان المعنية بالتثمين والتسعير من تقدير مخالفات 450 حالة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي والتي تمثل 45% من إجمالي عدد المخالفات على امتداد الطريق من الجانبين والبالغة نحو 1000 حالة تتمثل اغلبها في قيام رجال أعمال وشركات استثمار عقاري ببناء منتجعات وفيلات على أراضي الدولة بالمخالفة للقانون.

وأعلنت اللجنة أن عدم التزام أصحاب المنتجعات والقرى السياحية بسداد مستحقات الدولة سيترتب عليه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإحالة لقاضى التحقيق.

بدوره، اكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة احمد ايوب انتهاء 25 محافظة أبرزها القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط من حصر الأراضي الى تصلح كفرص استثمارية في اطار تكوين الخريطة الاستثمارية لخدمة الاستثمار وتسهيل استغلال أراضي الدولة بالشكل المناسب.

وكشف ان كلا من السويس والوادي الجديد لم ترسلا حتى الآن حصرا بالأراضي الموجودة بها وطالبتهما اللجنة بسرعة انتهاء الحصر من اجل استكمال الخريطة الاستثمارية على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن اللجنة بصدد إرسال الدليل الاسترشادي لتقنين أراضي الدولة الى المحافظات للالتزام به في إجراءات التقنين وهو الدليل الذي شاركت في إعداده 14 وزارة وجهة حتى يكون خاليا من اي ثغرات يمكن ان تؤثر على سرعة اجراء التقنين.