«داعش» يتبنى إطلاق صاروخين من سيناء على إسرائيل

تأجيل إعادة محاكمة قيادات الإخوان في «اقتحام السجون»

لم تمض سوى ساعات قليلة على فشل الهجوم الإرهابي مساء السبت على نقطة تمركز للقوات المسلحة في منطقة القواديس بمدينة العريش وتصفية 24 ارهابيا، إلا وقام التنظيم الإرهابي بعمليتين جديدتين الأولى داخل سيناء والثانية على أراضي الكيان الصهيوني.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الداخلية عن استشهاد 3 من رجال الشرطة ومدني خلال إحباط هجوم إرهابي بمنطقة البنوك بالعريش، وأوضحت أن مجموعات من العناصر الإرهابية المسلحة استهدفت، صباح امس، التمركزات الأمنية المعينة لتأمين المنشآت الهامة بشارع 23 يوليو دائرة قسم ثان العريش، وقامت بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وتفجير عدد من العبوات الناسفة.

وأضافت أنه وخلال تصدي القوات للهجوم الإرهابي، استهدفت مجموعة من العناصر الإرهابية فرع أحد البنوك الكائنة بذات المنطقة، مستخدمة العبوات الناسفة وأطلقت الأعيرة النارية تجاه القوات المعينة لتأمين البنك، مما أسفر عن استشهاد 3 من رجال الشرطة، ووفاة أحد أفراد الأمن الإداري بالبنك، ومواطنة تصادف وجودها داخل البنك، وإصابة عدد من المواطنين المتواجدين بالمنطقة، فيما استولى عدد من العناصر الإرهابية أثناء فرارهم على مبالغ مالية من داخل خزينة البنك جار حصرها.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم التعامل مع عدد من العبوات الناسفة بالمنطقة المحيطة بفرع البنك وإبطال مفعولها، فيما قامت قوات الأمن بعملية تمشيط واسعة بالمنطقة لملاحقة العناصر الإرهابية وضبطهم.

في غضون ذلك، تبنى تنظيم «داعش» اطلاق صاروخين من صحراء سيناء على جنوب اسرائيل، حيث قال في بيان له: «تصدى المجاهدون للطائرات اليهودية التي حلقت فوق أجواء الولاية واستهدفوا مجمع أشكول اليهودي بصاروخي غراد».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الأحد عن سقوط صاروخين في منطقة أشكول جنوب اسرائيل، دون إيقاع اصابات او اضرار.

وكانت قوات الجيش قد نجحت مساء امس الاول في صد هجوم إرهابي على نقطة تمركز للقوات المسلحة في منطقة القواديس بمدينة العريش شمال سيناء مما اسفر عن تصفية 24 ارهابيا واستشهاد 6 من قوات الجيش.

وقد نشر المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي فيديو يكشف تفاصيل تصفية الجيش لدواعش سيناء خلال الهجوم على الارتكازات الأمنية بكرم القواديس والتي تمت بمساعدة، حيث قال شهود عيان إن نحو 100 إرهابي استخدموا سيارات مفخخة وقذائف آر بي جي خلال الهجوم على كميني كرم القواديس والخروبة امس الأول، وأكدوا أن قوات الكمائن تصدت ببسالة وشجاعة لهؤلاء الإرهابيين وكبدتهم خسائر فادحة في المعدات والأفراد وخلال دقائق تدخلت القوات الجوية وتمكنت من تتبع الإرهابيين وتصفية العشرات منهم.

في اعقاب ذلك، أعلنت السلطات المصرية تأجيل فتح معبر رفح والذي كان مقررا له امس الاثنين لمدة 4 أيام، حيث قدم سفير فلسطين بالقاهرة جمال الشوبكي التعازي في قتلى الجيش المصري، وأكد وقوف بلاده إلى صف مصر قيادة وشعبا من أجل محاربة الإرهاب ودحر كل من يحاول زعزعة أمن مصر، وتمنى دوام الاستقرار والأمان على أرضها.

من جهة اخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار عصام أبوالعلا، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 بالاتفاق مع التنظيم الدولي للإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وذلك إلى جلسة السبت المقبل، وجاء قرار التأجيل في ضوء تعذر إحضار المتهمين من محبسهم.

وسبق أن ألغت محكمة النقض في نوفمبر 2016 الأحكام الصادرة بالإدانة، والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر الإخوان، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.