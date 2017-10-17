القاهرة ـ ناهد إمام

وقّعت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ‏بروتوكول تعاون مع «بيت العائلة المصرية» الذي يرعاه فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة الأرثوذكسية.‏

يأتي البروتوكول الموقع بين وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، وأمين عام بيت العائلة ‏المصرية د.محمود حمدي زقزوق في إطار مساع حثيثة لنشر مبادرة بيت العائلة المصرية خارج جمهورية ‏مصر بين أبناء الجاليات المصرية بالخارج، لتصبح مظلة واحدة تطلق لأول مرة بينهم لتجمع ‏المصريين على اختلاف طوائفهم وكياناتهم.‏

وقد وجهت مكرم الشكر للإمام الأكبر شيخ الأزهر، خلال لقائهم اليوم على هامش توقيع البروتوكول، على رعايته للمبادرة والدور الذي يقوم به لنشر صحيح الدين في الداخل والخارج، واشارت إلى أن بيت العائلة هو أهم المبادرات الناجحة في جمع ‏شمل الشعب المصري، موضحة أنها تسعى للاستفادة منها في عمل مظلة تجمع المصريين ‏بالخارج، وتنظم الكيانات التي تتحدث باسمهم، وسيكون له تأثير مباشر على الحفاظ على ‏نسيج الوطن على المستويين الداخلي والخارجي.‏