القاهرة - مجدي عبدالرحمن

كشف رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية ايهاب سعيد عن انخفاض حجم مبيعات كروت المحمول منذ استحداث الزيادة الجديدة على أسعارها لحوالي 30% وأن جميع المشتركين بدأوا خطة التقشف والترشيد في استخدام الهواتف المحمولة بعكس ما كان متبعا من البعض علاوة على توقف الباعة عن بيعها

وقال ان الأزمة بدأت بزيادة الأسعار كما رفضت الشركات تحمل قيمة الضريبة عن المواطن وتحميلها له بقيمة 14% قيمة مضافة و8% ضريبة جدول والباقي مصاريف تشغيل.

هذا، وقرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تخفيض قيمة الكارت بنسبة 30% مع بيعه بنفس قيمته المسجلة عليه، مشيرا الى ان التنفيذ دون مناقشة مع أطراف العملية التجار والباعة فواجه التجار مشكلة ان الكروت الموجودة لديهم بالسوق بالأسعار القديمة بما يعنى ان الكارت بـ 100 جنيه يباع بـ 108 جنيهات وبالتالي في حال البيع بالأسعار الجديدة يكون خسارة لهم فامتنعوا عن البيع وقاموا بمخاطبة شركات المحمول مطالبين بزيادة نسبة الربح من 2% إلى 5% إلا أن الشركات رفضت بحجة انخفاض إيراداتها بينما تزايدت تكاليف الخدمة بصورة مستمرة ورفض الجهاز التدخل باعتبارها علاقات تجارية

من جهه أخرى، أعلنت شركات ألمانية وبريطانية المنظمة للرحلات السياحية إلى مصر مضاعفة رحلاتها للمقصد السياحي المصري اعتبارا من نوفمبر القادم، حيث تبدأ شركة «اف تي اي» الألمانية مضاعفة رحلاتها إلى السوق السياحي المصري خلال نوفمبر القادم لتصل إلى 144 رحلة أسبوعيا بدلا من 70 رحلة كانت تنظمها الشركة خلال الموسم الصيفي السياحي.

وصرح الوكيل السياحي المصري للشركة الألمانية بأن مدينة الغردقة ستحصد النصيب الأكبر من هذه الرحلات بنحو 102 رحلة أسبوعيا بالإضافة الى 26 رحلة الى مدينة مرسى علم وعشر رحلات لشرم الشيخ وست رحلات لمدينة الاقصر، كما اعلنت شركة توماس كوك العالمية عن زيادة رحلاتها لمضاعفة اعداد السائحين الإنجليز والوافدين للمقاصد السياحية المصرية عدا شرم الشيخ نتيجة الحظر المفروض عليها من الحكومة البريطانية منذ احداث سقوط الطائرة الروسية نهاية اكتوبر من العام الماضي.