توقيع 3 اتفاقيات لشراء الطاقة الشمسية الكهروضوئية بأسوان

تجديد اتفاق تمويل مع بنوك دولية لمدة عام القاهرة ـ خديجة حمودة ووكالات

أطلقت القوات المسلحة عملية عسكرية كبرى للبحث عن العناصر الإرهابية المتورطة في العمليات الإرهابية التي استهدفت شمال سيناء خلال الأيام القليلة الماضية، وفق ما أفادت به مصادر أمنية أمس.

في هذا الإطار، أرسلت تعزيزات من الجيش الميداني الثاني والثالث لتأمين المدارس والبنوك المختلفة، بالإضافة إلى تأمين الكنائس.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب أول من امس، خلال اجتماع مع مجموعة من القيادات الأمنية، تقريرا مفصلا عن العمليات العسكرية، كما وجه بسرعة تعقب العناصر الإرهابية للبحث عن خلية سرقة الأموال قبل شراء المتطرفين السلاح بالأموال المسروقة من أحد البنوك أول من أمس في سيناء، إضافة إلى تأمين الكنائس.

هذا، واستمرت قوات الصاعقة والمظلات في تمشيط عدد من المناطق الجبلية في محاولة للوصول إلى المسروقات قبل تهريبها عبر الأنفاق، كما تم تكثيف عمليات مراقبة الحدود، وطالبت مصر من حركة حماس بتشديد إجراءات الأمن على الحدود المصرية.

هيئة قناة السويس

من جهه أخرى، وجه السيسي خلال اجتماع امس مع رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة الفريق مهاب مميش بمواصلة العمل على تشجيع الاستثمار في منطقة قناة السويس من خلال تبني سياسات تسهم في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين، فضلا عن مواصلة المشروعات المختلفة التي تقوم الهيئة بتنفيذها ومن بينها مشروعات الاستزراع السمكي بمنطقة القناة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التعاون مع الشركات الألمانية العاملة في مجال سفن الصيد بما يساعد على توفير مزيد من فرص العمل وتلبية احتياجات المجتمع المصري.

هذا، وقد التقى السيسي أمس رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رونالد لاودر بحضور رئيس المخابرات العامة خالد فوزي ومستشار رئيس الكونغرس اليهودي العالمي لشؤون الشرق الأوسط ثائر مقبل.

من جهته، أشاد لاودر بقوة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات، معربا عن تقديره للجهود المصرية في مختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط ودورها المهم في مواجهة خطر الإرهاب الذي بات يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق نهضة اقتصادية شاملة ودفع عملية التنمية.

الرئيس السلوفيني

في غضون ذلك، أعرب الرئيس السلوفيني بوروت باهور، خلال استقباله وزير الخارجية سامح شكري والوفد المرافق له، عن تقدير بلاده الكبير لمصر وللقيادة المصرية وما تتسم به من حكمة وتعقل، طالبا نقل تحياته للرئيس السيسي.

بدوره، قدم شكري شرحا لرؤية مصر لملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية وما أسفر عنه من نجاح بدأ يؤتي ثماره الآن بتحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مشيرا إلى وجود الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة للجانب السلوفيني في المشروعات القومية الكبرى التي يجري تنفيذها في مصر الآن، ولاسيما مشروع تنمية محور قناة السويس.

3 اتفاقيات طاقة

إلى ذلك، شهد رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل أمس مراسم توقيع 3 اتفاقيات لشراء الطاقة لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية قدرة 150 ميغاوات مع تحالف شركات TBEA, SWICORP, ACCIONA وذلك في منطقة بنبان شمال مدينة أسوان، وذلك في إطار جهود الحكومة لتفعيل برنامج تعريفة التغذية الذي تم اعتماده لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى 50 ميغاوات كجزء من برنامج أكبر لدعم الطاقة المتجددة، كما تأتي هذه الجهود سعيا للاستفادة من التقنيات الحديثة في انتاج الطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية.

الشريحة الثالثة

بدوره، قال وزير المالية عمرو الجارحي إنه يتوقع تجديد اتفاق تمويل مع كونسورتيوم من بنوك عالمية لمدة عام آخر بهدف تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي في الوقت الذي تنفذ فيه الحكومة إصلاحات اقتصادية. وقال الجارحي في نيويورك: «أعتقد ذلك.. أعتقد أن البنك المركزي سيجدده.. إنه قرار مشترك بين وزارة المالية والبنك المركزي».

من جانبها، بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر مع المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية كريستالينا جيروجيفا الإسراع في إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة من قرض البنك بقيمة مليار دولار لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لمصر قبل نهاية 2017، حيث سبق أن حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية بقيمة مليار دولار لكل منهما خلال العامين الماضيين.