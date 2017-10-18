القاهرة - ناهد إمام

صرح رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بالكويت الوزير المفوض المستشار مدحت عادل بأن وفدا رفيع المستوى من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية والمجلس التصديري للحالات الزراعية بدأ زيارته للكويت برئاسة نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات الزراعية د.أحمد الحداد ورئيس المجلس عبدالحميد الدمرداش.

وقال المستشار مدحت عادل لـ «الأنباء» إن اجتماعات الوفد التي تستمر يومين تتناول عقد لقاء مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالكويت فيصل الحساوي، كما سيتم لقاء الوفد المصري مع نائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية بالكويت د.ريم الفليج وذلك بحضور أعضاء مجلس التمثيل التجاري المصري بالكويت.

وأوضح أن زيارة الوفد تأتي في اطار التباحث وحل المشكلات المتعلقة بالقرارات الأخيرة التي أصدرتها السلطات الكويتية بحظر بعض الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية، ومناقشة آخر المستجدات والإجراءات التي قام بها الجانب المصرية في هذا الصدد، للتأكيد على حرص الجهات المصرية على رفع كفاءة السلع والحاصلات الزراعية المصرية المصدرة للكويت ودول العالم أجمع.