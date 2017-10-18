القاهرة - ناهد إمام

وقعت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم ‏وعضو مجلس النواب ‏سولاف درويش، بروتوكول تعاون لتشكيل اللجنة التنسيقية ‏للهجرة وشؤون المصريين بالخارج التابعة لاتحاد عمال مصر.

جاء توقيع البروتوكول بعد الزيارة الأخيرة لوزيرة الهجرة لمقر اتحاد عمال مصر، وطلبها ضرورة تأسيس مجموعات عمل، لمشاركة الوزارة في حملة التوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية، ورصدهم لاحتياجات الشباب والأسر بالمحافظات وتوعيتهم بخطورة هذه القضية وذلك بشكل سريع وفعال.

وتضمن البروتوكول تخصيص لجنة برئاسة النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب وعضوية ‏رئيس اتحاد عمال مصر النائب جبالي المراغي، ‏والنائب محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد، ‏ للنظر وإبداء الرأي والمشورة في كل ما يخص أعمال الهجرة وشؤون ‏المصريين ‏بالخارج وفق رؤيتها في المشكلات والمقترحات المطروحة وإعداد ‏التقارير الفنية وكل ما يحال إليها ‏من أعمال أو مهام من اتحاد عمال مصر وإبداء ‏المشورة في كل التشريعات ومشروعات القوانين والاتفاقيات والقرارات التي تمس ‏مصالح ‏العاملين بالخارج واقتراح التوصيات، وجاء تشكيل هذه اللجنة في إطار العمل على إيجاد سبل ‏لتقليل نسب الاغتراب الداخلي والهجرة غير الشرعية، وتدعيم الروابط القومية ‏والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بين المصريين بالخارج ‏ووطنهم الأم.