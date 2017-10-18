القاهرة - مجدي عبدالرحمن

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحصيل المصروفات الدراسية الخاصة بأبنائنا المصريين في الخارج لجميع الصفوف من الأول الابتدائي وحتى الثاني الثانوي بالدولار الأميركي وتوجه الحصيلة الى حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وذلك خلال العام الدراسي 2017/2018.

وحددت الوزارة الرسوم المقررة على طلاب صفوف النقل من الحلقة الابتدائية (من الصف الأول إلى السادس) بواقع 100 دولار، بالإضافة 10 دولارات رسم إضافي مقابل تحرير شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ودولار واحد لطابع المهن التعليمية و5 دولارات رسم التصديق على إخطار درجات الطالب بخاتم شعار الجمهورية بإجمالي 116 دولارا.

وتحددت رسوم امتحانات طلاب صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية (من الصف الأول إلى الثالث) 120 دولارا علاوة على 10 دولارات رسم اضافي مقابل تحرير شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي ودولار واحد لطابع المهن التعليمية و5 دولارات رسم التصديق على إخطار درجات الطالب بخاتم شعار الجمهورية بإجمالي 136 دولارا.

وتبلغ رسوم امتحانات طلاب النقل بالمرحلة الثانوية (الأول والثاني) 150 دولارا بالإضافة لـ 10 دولارات رسم اضافي مقابل تحرير شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ودولار واحد لطابع المهن التعليمية و5 دولارات رسم التصديق على إخطار درجات الطالب بخاتم شعار الجمهورية بإجمالي 166 دولارا.

وتعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج وفقا للمناهج التي تدرس في مصر في العام الدراسي 2018/2017 بدءا من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي على دورين، حيث تجرى امتحانات الدور الأول اعتبارا من السبت الموافق 2018/3/31 والدور الثاني اعتبارا من السبت الموافق 2018/7/7.

من ناحية اخرى، أعلنت وزارة التعليم إعفاء 9 فئات من الطلاب من تحصيل المصروفات الدراسية في الداخل وهم أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاة وأبناء الشهداء ضحايا الإرهاب وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع أنواعها وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي، كما أعفت الطلاب يتامى الأب وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي وأبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك وأبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي والمفقودين في الحرب وأبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التي تعرضت لهجمات إرهابية وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الحمر وإدارات رفح والشيخ زويد والعريش التعليمية بمحافظة شمال سيناء.

كما حددت الوزارة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية.

وتبلغ بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال 65 جنيها، والابتدائي 85 جنيها، والإعدادي 90 جنيها، والثانوي 115جنيها، والفني 105جنيهات.

وأكد وزير التربية والتعليم عدم تحصيل مقابل خدمات امتحان النقل من فصول رياض الأطفال الملحقة بالمدارس، وأجاز القرار تقسيط الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات للطلاب بحيث يسدد القسط الأول في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر والقسط الثاني يسدد في موعد أقصاه أسبوعين من بدء الفصل الدراسي الثاني.