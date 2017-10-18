القاهرة - مجدي عبدالرحمن

صدمت الشركة المصرية للاتصالات المحتكرة لخدمات الهواتف الثابتة الأرضية ملايين المشتركين وأعضاء البرلمان بقرارها المفاجئ برفع اشتراكات الهواتف المنزلية كل 3 أشهر إلى 45 جنيها بدلا من 36 جنيها بواقع 15 جنيها شهريا بدلا من 12 جنيها بزيادة 3 جنيهات، كما تم رفع اشتراك قيمة التعاقد للخط الأرضي إلى 60 جنيها بدلا من 50 جنيها، وارتفعت أسعار الإنترنت بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على «ADSL» بنسبة 14% على أسعار الإنترنت لجميع الشركات المقدمة للخدمة في مصر، بداية من اشتراك يوليو 2017، وهو ما تسبب في تحرك فاتورة التلفون.

من جانبها، بررت مصادر رسمية من داخل الشركة لـ «الأنباء» أن الشركة رفعت اشتراكات التلفونات الثابتة في إطار إعادة تسعير بعض الخدمات بعد ارتفاع تكلفة الاشتراك في الإنترنت، مبينا أن موقع الشركة المصرية نشر قيمة وتفاصيل فاتورة التلفون الأرضي لشهر أكتوبر 2017 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات على شبكة الانترنت الذي تم تحديثه مؤخرا عقب إطلاق شبكة «we» وهي شبكة المحمول الرابعة.